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Шевченко: Если арбитр не пройдет полиграф - он не вернется к работе

Премьер-лига

При этом прошлые истории проверяться не будут

Шевченко: Если арбитр не пройдет полиграф - он не вернется к работе

uaf.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о нововведениях, связанных с рефери. Теперь арбитры не смогут продолжить работу, если не пройдут полиграф:

— Первоочередная задача - вернуть доверие к судьям. Для этого имплементируем два нововведения. Первое - это полиграф, его будут проходить все арбитры. Сейчас разрабатывается прозрачная и понятная процедура для этого. Второе - назначение арбитров жеребьевкой.

Все же мы понимаем, что это недоказательная история и вряд ли используется доказательно, например, в судебных делах. А имеет лишь как некая совещательная функция

— Мы рассматриваем полиграф как возможность получения дополнительной информации, чтобы понимать, с какими арбитрами мы можем работать, а с какими - нет.

Эффективность этого метода мне подтвердили сотрудники спецслужб, представители компаний, которые используют эту технологию. Поэтому если арбитр не пройдет полиграф - он не вернется к работе.

То, что вы хотите узнать от арбитров, будет касаться только будущих кейсов? Будут ли проверяться и прошлые истории?

— Нет, прошлые - нет. Мы стартуем с чистого листа.

Полиграф будет касаться только судей? Потому что проблемы судейства - это не только те, кто берет. Есть же и те, кто дают.

— УАФ отвечает за подготовку арбитров, поэтому мы приняли решение в отношении них. Что же касается других вероятных участников процесса, то это дело клубов и соответствующих правоохранительных органов, - сказал Шевченко tribuna.com.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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