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Шевченко: Если арбитр не пройдет полиграф - он не вернется к работе
При этом прошлые истории проверяться не будут
uaf.ua
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о нововведениях, связанных с рефери. Теперь арбитры не смогут продолжить работу, если не пройдут полиграф:
— Первоочередная задача - вернуть доверие к судьям. Для этого имплементируем два нововведения. Первое - это полиграф, его будут проходить все арбитры. Сейчас разрабатывается прозрачная и понятная процедура для этого. Второе - назначение арбитров жеребьевкой.
— Все же мы понимаем, что это недоказательная история и вряд ли используется доказательно, например, в судебных делах. А имеет лишь как некая совещательная функция
— Мы рассматриваем полиграф как возможность получения дополнительной информации, чтобы понимать, с какими арбитрами мы можем работать, а с какими - нет.
Эффективность этого метода мне подтвердили сотрудники спецслужб, представители компаний, которые используют эту технологию. Поэтому если арбитр не пройдет полиграф - он не вернется к работе.
— То, что вы хотите узнать от арбитров, будет касаться только будущих кейсов? Будут ли проверяться и прошлые истории?
— Нет, прошлые - нет. Мы стартуем с чистого листа.
— Полиграф будет касаться только судей? Потому что проблемы судейства - это не только те, кто берет. Есть же и те, кто дают.
— УАФ отвечает за подготовку арбитров, поэтому мы приняли решение в отношении них. Что же касается других вероятных участников процесса, то это дело клубов и соответствующих правоохранительных органов, - сказал Шевченко tribuna.com.
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