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Оболонь – Днепр-1: стартовые составы на матч

Премьер-лига

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Оболонь – Днепр-1: стартовые составы на матч

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В поединке 19 тура чемпионата Украины "Оболонь" встретится с "Днепр-1" стали известны стартовые составы на этот матч.

"Оболонь": 1.Федоровский, 24.Прокопенко, 16.Лукьянчук, 3.Приймак, 11.Трисе, 19.Косовский, 17.Черненко, 55.Суханов, 10. Слободян (кап), 9.Мединский, 95.Краснопир.

Запасные: 23.Рыбка, 5.Осман, 33.Нагиев, 14.Чернов, 25.Груша, 7.Вишневский, 37.Дубко, 2.Карась, 8.Тарануха., 50.Запорожец, 34.Вовкун, 4.Мороз.

"Днепр-1": 1.Волынец, 11.Мирошниченко, 3.Адамюк, 30.Кравец, 20.Горбунов, 5.Сарапий, 22.Рубчинский, 8.Пихаленок (кап), 9.Гуцуляк, 27.Очеретько, 27. Филиппов.

Запасные: 33. Юрчук, 12. Кинарейкин, 23. Бабенко, 4. Авраменко, 29. Мельниченко, 31. Кивинда. 42. Пасич, 14. Гаджиев.

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Встреча начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

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Источник:
Офіційний сайт Дніпра-1
Опубликовал: Максим Кучер
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