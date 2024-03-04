Голкипер Днепра-1 – о победе над Оболонью: Это был сложный матч

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец прокомментировал победу над "Оболонью" (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

- Я вас поздравляю с победой. Тяжелый ли был матч, удивила ли вас "Оболонь", или вы ожидали от соперника подобной игры?

- Спасибо за поздравления. Это был сложный матч, но мы этого ожидали. Мы смотрели прошлую игру "Оболони", они полностью переиграли "Черноморец", мы знали, что это агрессивная команда, которая играет в 2 нападающих. Поэтому мы готовились, что игра может быть тяжелая, так и произошло.

- Что можете сказать по поводу сегодняшнего газона? Стал ли он проблемой для вас, как для голкипера или нет особой разницы?

- Разница, конечно, есть. Газон тяжелый, как здесь, так и на "Днепр-Арене", но выбирать не приходится. Спасибо, что есть возможность и на таком играть в такое время. Поэтому все прошло более-менее нормально.

- Уже совсем скоро, 8-го марта, игра с "Рухом". Чем "Днепр -1" будет пытаться удивить соперника?

- Посмотрим, вчера смотрели, как "Рух" играл с "Колосом". Львовяне также непростая команда, молодые ребята, все бегут, все настырные, поэтому думаю, что это также будет тяжелой игрой, к которой нужно ответственно подготовиться. Играть будем исключительно на победу, - заявил Волынец.