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Григорчук: Черноморец ужасно опоздал с комплектацией
Наставник одесситов - о трансферной работе клуба зимой
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал трансферную кампанию клуба в зимнее межсезонье.
– У нас так сложилось, что у нас дисбаланс, мы несбалансированы при комплектации [склада]. Тем более мы ужасно опоздали с комплектацией. На сборах тренировались 8-9 футболистов, остальные – молодежь. Поэтому все оно как-то так затормозило. Сейчас мы немного добрали хоть, Слава Богу, несколько футболистов. Надеемся, что через некоторое время… Но это некоторое мы должны играть.
– "Некоторое время" – это уже после перерыва на сборной?
– Думаю, да. Люди, не играющие по 2 месяца – ну попробуйте их вернуть в футбол. У нас пришли футболисты, готовность которых не на высоком уровне. Поэтому выполнять наши требования, играть интенсивно, как мы бы хотели, они не могут. Но это объективно для них, я их совсем не виню. Нам взять футболиста очень сложно. Не буду ничего такого расшифровывать, но нам в нашей ситуации очень тяжело, – сказал Григорчук в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
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