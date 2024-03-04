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Григорчук: Черноморец ужасно опоздал с комплектацией

Премьер-лига

Наставник одесситов - о трансферной работе клуба зимой

Григорчук: Черноморец ужасно опоздал с комплектацией

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал трансферную кампанию клуба в зимнее межсезонье.

– У нас так сложилось, что у нас дисбаланс, мы несбалансированы при комплектации [склада]. Тем более мы ужасно опоздали с комплектацией. На сборах тренировались 8-9 футболистов, остальные – молодежь. Поэтому все оно как-то так затормозило. Сейчас мы немного добрали хоть, Слава Богу, несколько футболистов. Надеемся, что через некоторое время… Но это некоторое мы должны играть.

– "Некоторое время" – это уже после перерыва на сборной?

– Думаю, да. Люди, не играющие по 2 месяца – ну попробуйте их вернуть в футбол. У нас пришли футболисты, готовность которых не на высоком уровне. Поэтому выполнять наши требования, играть интенсивно, как мы бы хотели, они не могут. Но это объективно для них, я их совсем не виню. Нам взять футболиста очень сложно. Не буду ничего такого расшифровывать, но нам в нашей ситуации очень тяжело, – сказал Григорчук в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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