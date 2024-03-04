Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ назвала претендентов на звание игрока и тренера 19-го тура чемпионата
Голосуем и выбираем лучших
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосують болельщики.
Среди футболистов в претендентах Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Александр Филлипов ("Днепр-1"), Сергей Мякушко ("Ворскла") и Алексей Сыч ("Рух").
На тренерскую награду претендуют Марино Пушич ("Шахтер"), Виталий Пономарев ("Рух"), Желько Любенович ("Минай") и Олег Дулуб (ЛНЗ).
Голосование продлится до 17:00 5 марта.
Отметим, что проголосовать может каждый желающий по ссылке.
Популярное сейчас
- Михайленко отреагировал на возможный вызов Кристиана Шевченко в сборную U-19
- Сергей Ковалец: Шестая победа подряд Динамо во главе с Александром Шовковским была вполне заслуженной
- Украина близка к еще одному историческому антидостижению в Таблице коэффициентов
- Морозюк: "Горные люди", "западенцы", "колхозники"... В мое время и такое было в Динамо
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
Комментарии 1