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УПЛ назвала претендентов на звание игрока и тренера 19-го тура чемпионата

Премьер-лига
Обновлено

Голосуем и выбираем лучших

УПЛ назвала претендентов на звание игрока и тренера 19-го тура чемпионата

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

УПЛ определилась с кандидатами на звание лучшего игрока и тренера 19-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосують болельщики.

Среди футболистов в претендентах Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Александр Филлипов ("Днепр-1"), Сергей Мякушко ("Ворскла") и Алексей Сыч ("Рух").

На тренерскую награду претендуют Марино Пушич ("Шахтер"), Виталий Пономарев ("Рух"), Желько Любенович ("Минай") и Олег Дулуб (ЛНЗ).

Голосование продлится до 17:00 5 марта.

Отметим, что проголосовать может каждый желающий по ссылке.

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Ворскла (Полтава) Желько Любенович Сергей Мякушко Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Олег Дулуб ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Александр Филлипов Дмитрий Крыськив Алексей Сыч Виталий Пономарев Марино Пушич
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.03.2024 в 22:04
Криськів - це беззаперечний чемпіон у номінації піділсть туру! Висувати його у номінації найкращого гравця - це огидне блюзнірство. Він має бути затаврований як шахрай.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.03.2024 в 22:04
Криськів - це беззаперечний чемпіон у номінації піділсть туру! Висувати його у номінації найкращого гравця - це огидне блюзнірство. Він має бути затаврований як шахрай.
Ответить
0
1

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