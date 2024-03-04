УПЛ назвала претендентов на звание игрока и тренера 19-го тура чемпионата

УПЛ определилась с кандидатами на звание лучшего игрока и тренера 19-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосують болельщики.

Среди футболистов в претендентах Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Александр Филлипов ("Днепр-1"), Сергей Мякушко ("Ворскла") и Алексей Сыч ("Рух").

На тренерскую награду претендуют Марино Пушич ("Шахтер"), Виталий Пономарев ("Рух"), Желько Любенович ("Минай") и Олег Дулуб (ЛНЗ).

Голосование продлится до 17:00 5 марта.

Отметим, что проголосовать может каждый желающий по ссылке.