Петько: Многие считают, что Минаю даже сейчас не избежать вылета - поэтому нам терять нечего

Хавбек " Миная " Сергей Петько подвел итог двух первых весенних туров для команды, в котором закарпатцы довольно неожиданно взяли 4 очка.

– Большинство экспертов, убежден, считают, что "Минаю" даже сейчас не избежать вылета из элитного дивизиона. Вот почему, по большому счету, "Минаю" терять нечего, отсюда и раскованность, а если сенсационно выберемся из глубокой ямы, то, действительно, заслужим награждения.

– И все же, факты – упрямая вещь: во время зимнего перерыва "горожан" покинула немалая группа опытных игроков, которых заменили малоизвестные исполнители, у руля оказался специалист-легионер, без опыта работы в УПЛ.

– Во-первых, мы продуктивно провели подготовительный период, хотя почти все спарринги проходили не на траве, а на искусственном газоне авангардовского стадиона в Ужгороде. Во-вторых, постепенно формировался очень дружный коллектив, голодный к большим победам. Вот этот замечательный микроклимат в команде также способствовал удачному старту. В-третьих, считаю, что главный тренер Желько Любенович проявил себя умелым психологом, достучался до нас и мы поверили, что еще не все потеряно, что можно спасти.

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В-четвертых, следует отдать должное тренерскому штабу, который в совершенстве изучал игру соперников и после установки мы знали, как действовать в той или иной ситуации. Кстати, в нашем активе несколько тактических схем и даже по ходу одного поединка мы можем менять их для пользы команде.

Наконец, в этом году обострилась конкуренция за место в стартовом составе, все горят желанием проявить себя с лучшей стороны.

– Ты считаешь, что ничья с "Днепром-1" и победа над "Металлистом 1925" – это оптимальный вариант для "Миная"?

– В Днепре, если бы при счете 1:0 в нашу пользу, мы еще и реализовали пенальти, то могли рассчитывать на большее. Но грех жаловаться, имеем то, что имеем.

Что касается матча с харьковчанами, то мы контролировали ход событий на поле. Во втором тайме гости прибавили обороты, однако их выбило из колеи удаление. Под занавес поединка закрепили победу.

– Победа над "Металлистом 1925" стала первой для "Миная" в текущем сезоне. Что говорил Желько Любенович в раздевалке после финального свистка?

– Поблагодарил за игру, сказал, что мы - молодцы, что гордится нами. Такие слова наставника – известного в прошлом футболиста придают сил, вдохновляют прыгнуть выше головы.