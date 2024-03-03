Желько Любенович: В субботу в Минае и Ужгороде был большой праздник

В период зимнего антракта в чемпионате в "Минае" произошли серьезные кадровые изменения в составе. Вместо большого количества футболистов, покинувших закарпатскую команду, ее главный тренер Желько Любенович сумел заполнить львиную часть вакансий новичками. И следует отдать должное обновленной команде, которая в двух стартовых матчах весенней части сезона сумела набрать четыре очка, одержав почетную ничью на выезде с "Днепром-1" и выиграв дома у харьковского "Металлиста 1925".

О радостных мгновениях "Миная" с корреспондентом UA-Футбол поделился ее рулевой.

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- В послематчевом комментарии автор первого из двух голов в ворота харьковчан Сергей Корнийчук сказал, что успех "Миная" связан с доверием тренера, которое игроки пытаются оправдывать…

– Приятно, что такое говорят. Я здесь для того, чтобы донести игрокам свою философию и чтобы они, услышав мои слова, реализовали это на поле.

- Ничья в Днепре в предыдущем туре добавила уверенности вашей команде или больше разочаровала, если учитывать незабитый пенальти?

- Ничейный итог в поединке с "Днепром-1" придал нам гораздо большую уверенность во второй игре. Неделю назад после упомянутого выездного матча с одним из лидеров чемпионата наши футболисты получили эмоциональный всплеск и стали больше верить в себя.

– Насколько известно, Корнийчук чувствовал себя в игре не лучшим образом и даже ожидалась его замена. Выходит, гол все изменил?

– Да. Могу сказать, что в этом моменте нам повезло. Дело в том, что Сергей всю неделю не тренировался из-за повреждений, поэтому когда в первом тайме он упал на газон и его в этот момент соперник ударил, я подумал: наверное, он больше не сможет продолжать игру. Хотел было сделать замену, даже не спрашивая его об этом, но когда игрок, который должен был выйти вместо Корнийчука, уже был готов к появлению на поле, тот как раз забил мяч. После этого я и спросил его: можешь ли дальше играть? Он ответил: да, могу. Так что я отменил замену и Сергей доиграл матч до конца.

- После забитого мяча характер игры несколько изменился: с каждой минутой градус борьбы рос, что заставляло соперников часто прибегать к фолам. Как думаете, в разгар первого тайма арбитр пожалел харьковчанина Вадима Червака, прыгнувшего в ногу вашему подопечному?

- Я этот момент в повторе еще не видел, поэтому не могу сказать, пожалел ли рефери игрока или нет. В этом эпизоде ​​нарушение правил было, однако не знаю, насколько оно тянуло на вторую желтую карточку. Однако второе предупреждение получил другой игрок – уже во втором тайме. И это нам, безусловно, помогло. Что касается Червака, то по завершении первой половины встречи тренерский штаб "Металлиста 1925" предусмотрительно его заменил. Я, кстати, тоже прибег к такому же решению, заменив Петько, у которого на тот момент уже была желтая карточка. Боялся, чтобы он случайно не схлопотал вторую.

- Получив численное преимущество на 59-й минуте после удаления харьковчанина Ростислава Русина, уверенность в одержании победы у вас выросла?

– Выросла, однако не намного. Хотя, вместе с тем, стал еще больше переживать, чтобы мы не пропустили в меньшинстве. Так продолжалось до последней минуты, пока не забили второй мяч.

– Новичок Владислав Вакула, известный своим специфическим поведением, сегодня впервые появился в стартовом составе "Миная". Оправдывает ли он ваши надежды?

- Да, конечно. На каждой тренировке он своим желанием всем это доказывает. Так было и в игре с харьковчанами. Вакула доказывает, что он очень качественный футболист, действительно усиление для нашей команды и способен помочь "Минаю" в будущем.

- Появление в воротах вашей команды в обоих матчах весенней части сезона 21-летнего Александра Кемкина свидетельствует о том, что вернувшемуся в "Минай" Александру Бандуре после двух месяцев неудачных поисков нового клуба теперь придется бороться за место в "основе"?

– У нас каждый футболист борется за место в "основе". Никому это место не гарантировано. Только уверенной и качественной игрой тот или иной член команды может доказать, что заслуживает играть в основном составе. Бандура зимой пропустил половину сбора, присоединившись к команде лишь 1 февраля. Так что в начале весенней части чемпионата Александр проиграл конкуренцию. Однако как бы то ни было, но Бандура тоже на каждой тренировке работает с максимальной отдачей, чем показывает, что он хочет играть. Я рад, что в команде есть два вратаря, которые демонстрируют очень высокий уровень.

- Как отреагировали в Минае на столь долгожданную первую победу команды в чемпионате?

- В субботу в Минае и Ужгороде был большой праздник – наконец-то пришла эта долгожданная победа. Все очень-очень довольны. Довольны игрой, довольны результатом. На протяжении всего вечера после завершения игры было очень много позитива – как в клубе, так и среди болельщиков. Надеюсь, что после победы над "Металлистом 1925" у нас появится еще больше обнадеживающих оснований, что команда все же сумеет остаться в Премьер-лиге.

– Кто первым поздравил вас с победой и как ее праздновали?

– Все, кто находился рядом со мной у тренерской скамьи. Через мгновение, когда все мы вместе с командой уже приветствовали друг друга на поле, ко мне неожиданно подбежали две женщины-кухарки, которые каждый день готовят команде блюда на пищеблоке нашей базы. Радостно поздравили, обняли. Мне было очень приятно. А уже потом на своем мобильном увидел огромное количество поступавших сообщений и звонков.

- Нет ли опасений, что после двух удачных матчей у подопечных может произойти переоценка ценностей со знаком "минус"?

– Я сделаю все, чтобы до этого не дошло. К тому же, уверен, что такого и не будет. Ведь сами понимаем, на каком месте мы находимся в турнирной таблице. Поэтому у нас даже нет возможности о чем-то подобном по отношению к себе думать, чтобы потом расслабиться.

– Рюмку легендарного закарпатского коньяка в честь первой тренерской победы в украинском футболе в этот памятный день себе позволили?

– Нет. Я ведь непьющий. Вечером, через несколько часов после игры позволил себе только чай в компании с моим давним другом, бывшим пресс-атташе луганской "Зари" Павлом Козыревым (улыбается). Вот и все.