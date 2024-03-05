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Караваев: Когда увидел болельщиков на трибуне, промелькнула мысль, что приближается победа

Премьер-лига

"Динамо" провело матч с "Черноморцем" с болельщиками

Караваев: Когда увидел болельщиков на трибуне, промелькнула мысль, что приближается победа

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев поделился своими эмоциями от возвращения болельщиков на трибуны.

"Когда я начинал играть в футбол, очень привык и люблю играть, даже когда ты играешь где-то на выезде, и против тебя болеет 70 тысяч. Это кайф, ты знаешь, что тебя очень сильно поддерживают. Когда вот сейчас я увидел за такое долгое время болельщиков, у меня промелькнула такая мысль, что приближается победа. Вот так у меня почему-то было.

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Благодаря нашим воинам мы можем играть, благодаря нашим воинам уже начали пускать болельщиков. Конечно, благодарность и низкий поклон, что они делают все, чтобы мы могли играть и дарить положительные эмоции. Это очень сильно, что пустили болельщиков и приходят. Это выдающееся событие и очень эмоциональное", – рассказал Караваев.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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