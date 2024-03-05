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Ярмоленко готовится к матчу против Вереса - Источник
Поединок состоится 7 марта
Фото: ФК Динамо Київ
Один из лидеров "Динамо" Андрей Ярмоленко может вернуться после травмы в ближайшем туре УПЛ, сообщает Sport.ua.
Ярмоленко готовится к матчу против "Вереса", который состоится 7 марта, в общей группе. По информации источника, решение об участии игрока в поединке будет приниматься перед поездкой в Ровно.
Сам Ярмоленко хочет как можно скорее вернуться на поле, чтобы помочь сборной Украины в стыковых матчах за право поехать на Евро-2024.
Напомним, что 34-летний вингер не выходил на поле с октября из-за травмы колена.
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