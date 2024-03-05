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Ярмоленко готовится к матчу против Вереса - Источник

Премьер-лига

Поединок состоится 7 марта

Ярмоленко готовится к матчу против Вереса - Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Один из лидеров "Динамо" Андрей Ярмоленко может вернуться после травмы в ближайшем туре УПЛ, сообщает Sport.ua.

Ярмоленко готовится к матчу против "Вереса", который состоится 7 марта, в общей группе. По информации источника, решение об участии игрока в поединке будет приниматься перед поездкой в Ровно.

Сам Ярмоленко хочет как можно скорее вернуться на поле, чтобы помочь сборной Украины в стыковых матчах за право поехать на Евро-2024.

Напомним, что 34-летний вингер не выходил на поле с октября из-за травмы колена.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
05.03.2024 в 14:54
Дай Бог! Бо треба, якось попадати в єврокубки, і хоч кудись там попасти. Ідеально в группу ЛК, там і очки і трохи грошей. А немає з ким.
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Комментарии 4
жека-киев (биг виладж)
05.03.2024 в 14:54
Дай Бог! Бо треба, якось попадати в єврокубки, і хоч кудись там попасти. Ідеально в группу ЛК, там і очки і трохи грошей. А немає з ким.
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1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
05.03.2024 в 14:46
Це ДОБРЕ появиться ідеї більше ніж "Бий вперед, а там якось гол прийде!" До наразі СаШо спростив гру Динамо, але просто бій, біжи, борись в УПЛ пройде і то не зі всіма Насправді "чемпіонська гра" вимагає і розіграшів більш складних комбінацій.
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жажа_the_best (Харьков)
05.03.2024 в 13:44
Это хорошо. Если это полено выйдет в старте, У Вереса появицца отличный шанс заработать очки в этой игре.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.03.2024 в 14:06
Міталіст і Чірнаморєц уже забралі своі ачкі , і Вєрєс забірьот , главноє штоби діоптріі нє пєрєпутвлі .
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