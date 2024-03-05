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Денис Олейник: Думаю, Алиев и Милевский помирятся. Все-таки много своей жизни они отдали друг другу

Премьер-лига
Обновлено

Кенты недавно серьезно поругались

Денис Олейник: Думаю, Алиев и Милевский помирятся. Все-таки много своей жизни они отдали друг другу

Фото: Instagram.com/aliev_sasha88

Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Денис Олейник, который сейчас играет за ЛНЗ, высказался о конфликте Артема Милевского и Александра Алиева.

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– Ваш товарищ Артем Милевский пережил, пожалуй, самый сложный период в своей жизни. Не забыли о нем?

– Мы и сейчас с ним общаемся. Всегда на связи. Я его очень уважаю. Считаю, мы хорошие друзья. У меня душа радуется, когда я сейчас вижу, что в его жизни все налаживается. Чувствует себя классно и настроение супер. Я уверен, что все у него будет хорошо – всегда ему это говорил. А что было – то было. Нужно забыть. Каждый человек попадает в какие-то сложные ситуации. Милевский – сильный, много достиг, как спортсмен. Его уважают, у него хорошие человеческие качества. Желаю ему всего наилучшего. Он на правильном пути.

– Сейчас с Алиевым поссорились. Казалось, парочка "кентов" – неразлучная и так будет всегда...

– Думаю, помирятся. Все-таки много своей жизни они отдали друг другу. А эмоции – бывают. На эмоциях можно много чего наговорить. Время все расставит на свои места и, думаю, они еще будут общаться.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
05.03.2024 в 17:41
Все по теме. Стало лучше можно пиндеть на всех, в первую очередь на близких и тех кто помог, а гавно опять быстро всплывет рядом с рюмкой водки на столе!
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Комментарии 1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
05.03.2024 в 17:41
Все по теме. Стало лучше можно пиндеть на всех, в первую очередь на близких и тех кто помог, а гавно опять быстро всплывет рядом с рюмкой водки на столе!
Ответить
0
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