Динамо продлило контракт с Шепелевым

26-летний полузащитник " Динамо " Владимир Шепелев продлил контракт с киевским клубом.

Согласно новому соглашению, футболист будет выступать за "бело-синих" до 31 декабря 2025 года.

Предыдущее соглашение игрока была рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что Шепелев выступал за юношескую и молодежную команду "Динамо", прежде чем дебютировал за "основу" 25 февраля 2017 в выездном матче с луганской "Зарей".

Всего за это время провел более 200 матчей за бело-синих во всех турнирах и забил шесть мячей.