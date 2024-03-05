  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо продлило контракт с Шепелевым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо продлило контракт с Шепелевым

Премьер-лига

Хавбек остается в киевском клубе до конца 2025 года

Динамо продлило контракт с Шепелевым

fcdynamo.com

Новина українською

26-летний полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев продлил контракт с киевским клубом.

Согласно новому соглашению, футболист будет выступать за "бело-синих" до 31 декабря 2025 года.

Предыдущее соглашение игрока была рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что Шепелев выступал за юношескую и молодежную команду "Динамо", прежде чем дебютировал за "основу" 25 февраля 2017 в выездном матче с луганской "Зарей".

Всего за это время провел более 200 матчей за бело-синих во всех турнирах и забил шесть мячей.

По теме
yellow-arrow
Денис Олейник: Думаю, Алиев и Милевский помирятся. Все-таки много своей жизни они отдали друг другу
yellow-arrow
Жирона летом поборется за защитника Динамо
yellow-arrow
Форвард Шахтера все же продолжит карьеру за рубежом
Динамо (Киев) Владимир Шепелев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FCDK1927 (Киев )
05.03.2024 в 17:53
Навіщо продовжувати,взагалі ніякий,від слова зовсім...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
FCDK1927 (Киев )
05.03.2024 в 17:53
Навіщо продовжувати,взагалі ніякий,від слова зовсім...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости