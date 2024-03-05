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Динамо продлило контракт с Шепелевым
Хавбек остается в киевском клубе до конца 2025 года
fcdynamo.com
26-летний полузащитник "
Согласно новому соглашению, футболист будет выступать за "бело-синих" до 31 декабря 2025 года.
Предыдущее соглашение игрока была рассчитано до конца текущего сезона.
Отметим, что Шепелев выступал за юношескую и молодежную команду "Динамо", прежде чем дебютировал за "основу" 25 февраля 2017 в выездном матче с луганской "Зарей".
Всего за это время провел более 200 матчей за бело-синих во всех турнирах и забил шесть мячей.
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