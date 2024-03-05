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Директор Днепра-1: Хотелось бы усилиться опытным футболистом, время еще есть

Премьер-лига
Обновлено

Но просто для количества Максимов никого брать не хочет

Директор Днепра-1: Хотелось бы усилиться опытным футболистом, время еще есть

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о возможніх зимних подписаниях клуба.

– Кроме Очеретько, "Днепр-1" планирует кого-то подписать к закрытию трансферного окна?

– Учитывая, что у нас очень мало взрослых игроков и есть травмированные, то хотелось бы усилиться опытным футболистом, но пока конкретики нет. Надеемся, успеем – неделя еще есть. Просто так, для количества Максимов никого брать не хочет. В случае чего подключаем молодежь.

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– Кроме Кравца, все остаются в команде?

– Все на месте. Остальные игроки принадлежат клубу и в это окно мы ни с кем расставаться не планируем.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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