Директор Днепра-1: Хотелось бы усилиться опытным футболистом, время еще есть

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман рассказал о возможніх зимних подписаниях клуба.

– Кроме Очеретько, "Днепр-1" планирует кого-то подписать к закрытию трансферного окна?

– Учитывая, что у нас очень мало взрослых игроков и есть травмированные, то хотелось бы усилиться опытным футболистом, но пока конкретики нет. Надеемся, успеем – неделя еще есть. Просто так, для количества Максимов никого брать не хочет. В случае чего подключаем молодежь.

– Кроме Кравца, все остаются в команде?

– Все на месте. Остальные игроки принадлежат клубу и в это окно мы ни с кем расставаться не планируем.