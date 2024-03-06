Черноморец объявил о подписании аргентинца из Руха

" Черноморец " официально объявил о подписании аргентинского вингера "Руха" Фабрисио Альваренги.

Сроки и условия соглашения одесский клуб не афиширует, однако пресс-служба "Руха" сообщает что 28-летний аргентинец покинул львовский клуб на правах свободного агента.

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Напомним, что об интересе одесситов к игроку сообщалось еще месяц назад, но тогда Фабрисио отказался переезжать в Одессу, так как считал Львов более безопасным городом. Впрочем, как видим, игрок поменял свое мнение и все-таки подписал контракт с "моряками".

Альваренга присоединился к "Руху" в июле 2021 года. За этот период аргентинец провел за "желто-черных" 32 матча, в которых отличился 1 голом.

В первой половине текущего сезона футболист сыграл за "Рух" только 20 минут.