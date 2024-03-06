Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Вереса перед матчем с Динамо кадровые проблемы в обороне
Два основных защитника ровенчан пропустят матч с киевлянами
Фото - ФК Верес / автор невідомий
"
По информации Sport.ua, точно не сможет помочь ровенской команде Василий Курко, который еще восстанавливается после травмы, полученной на турецком этапе подготовки в феврале.
Под большим вопросом и участие еще одного защитника – Дениса Балана, который не избежал повреждения в матче 18-го тура с "Колосом" и поэтому не сыграл в гостях с "Ворсклой". Денис сегодня уже вернулся в строй, но в лучшем случае завтра будет среди запасных, потому что еще находится не в оптимальной спортивной форме.
Сейчас в активе Курка и Балана, соответственно, 16 и 13 поединков сыгранных в составе "Вереса" в текущем сезоне.
Популярное сейчас
- Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на спарринг с Японией
- Утверждены даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
- Известны имена четырех игроков, которых Ротань вызвал на Олимпиаду
- УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО