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У Вереса перед матчем с Динамо кадровые проблемы в обороне

Премьер-лига

Два основных защитника ровенчан пропустят матч с киевлянами

У Вереса перед матчем с Динамо кадровые проблемы в обороне

Фото - ФК Верес / автор невідомий

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"Верес" испытывает определенные кадровые проблемы перед матчем 20-го тура УПЛ с "Динамо".

По информации Sport.ua, точно не сможет помочь ровенской команде Василий Курко, который еще восстанавливается после травмы, полученной на турецком этапе подготовки в феврале.

Под большим вопросом и участие еще одного защитника – Дениса Балана, который не избежал повреждения в матче 18-го тура с "Колосом" и поэтому не сыграл в гостях с "Ворсклой". Денис сегодня уже вернулся в строй, но в лучшем случае завтра будет среди запасных, потому что еще находится не в оптимальной спортивной форме.

Сейчас в активе Курка и Балана, соответственно, 16 и 13 поединков сыгранных в составе "Вереса" в текущем сезоне.

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Динамо (Киев) Денис Балан Верес (Ровно) Василий Курко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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