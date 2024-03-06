У Вереса перед матчем с Динамо кадровые проблемы в обороне

" Верес " испытывает определенные кадровые проблемы перед матчем 20-го тура УПЛ с "Динамо".

По информации Sport.ua, точно не сможет помочь ровенской команде Василий Курко, который еще восстанавливается после травмы, полученной на турецком этапе подготовки в феврале.

Под большим вопросом и участие еще одного защитника – Дениса Балана, который не избежал повреждения в матче 18-го тура с "Колосом" и поэтому не сыграл в гостях с "Ворсклой". Денис сегодня уже вернулся в строй, но в лучшем случае завтра будет среди запасных, потому что еще находится не в оптимальной спортивной форме.

Сейчас в активе Курка и Балана, соответственно, 16 и 13 поединков сыгранных в составе "Вереса" в текущем сезоне.