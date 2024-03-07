Гендиректор Черноморца: Несмотря на обстрелы Одессы, Альваренга не кипишует

Аргентинский вингер Фабрисио Альваренга вчера официально стал игроком "Черноморца". По информации Sport.ua, трудовое соглашение с 28-летним игроком оформлено на 15 месяцев – до окончания сезона 2024/25.

Процедура подписания контракта с этим футболистом пришлась на пятые сутки ракетных и дроновых атак Одессы со стороны РФ.

- Несмотря на обстрелы прошлой и сегодняшней ночью, никакой паники у наших новоиспеченных легионеров нет, – сказал генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра, – Это же касается и Альваренги. Он не "кипишует".

Предыдущим клубом аргентинца был "Рух", где он провел два с половиной года – начиная с сезона 2021/22 до осенней части 2023/24 включительно. За этот период Фабрисио провел за "желто-черных" 32 матча, в которых отличился 1 голом.

В первой половине текущего сезона футболист сыграл за "Рух" только 20 минут.