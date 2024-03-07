Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В четверг, 7 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Верес" на своем поле сыграет с "Динамо". Ровенчане занимают предпоследнее, 15-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков. У киевлян 34 пункта и 4 строчка.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Игра первого круга нынешнего сезона была перенесена на более позднюю дату, предыдущий раз команды встречались между собой в прошлом сезоне.

Поединок начнется в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур

7 марта 2024. Ровно, "Авангард"

"Верес" 18:00 "Динамо"

Арбитр - Дмитрий Панчишин

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>