Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
фото - УПЛ
В четверг, 7 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Верес" на своем поле сыграет с "Динамо". Ровенчане занимают предпоследнее, 15-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков. У киевлян 34 пункта и 4 строчка.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Игра первого круга нынешнего сезона была перенесена на более позднюю дату, предыдущий раз команды встречались между собой в прошлом сезоне.
Поединок начнется в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.
Украинская Премьер-лига, 20-й тур
7 марта 2024. Ровно, "Авангард"
Арбитр - Дмитрий Панчишин
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Популярное сейчас
- Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг
- ЛЧ. Реал - РБ Лейпциг 1:1. Двойной праздник в Мадриде
- Комитет арбитров разобрал спорные судейские решения 18-го и 19-го туров УПЛ
- Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО