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Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Верес - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - УПЛ

Новина українською

В четверг, 7 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором "Верес" на своем поле сыграет с "Динамо". Ровенчане занимают предпоследнее, 15-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 12 очков. У киевлян 34 пункта и 4 строчка.

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Игра первого круга нынешнего сезона была перенесена на более позднюю дату, предыдущий раз команды встречались между собой в прошлом сезоне.

Поединок начнется в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур
7 марта 2024. Ровно, "Авангард"

"Верес" 18:00 "Динамо"

Арбитр - Дмитрий Панчишин

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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