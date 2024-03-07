Директор Оболони: Штраф от УАФ - это непорядочно по отношению к военным

Директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал скандальную ситуацию, которая сложилась после матча с "Черноморцем" (1:1) в рамках 18-го тура УПЛ.

Напомним, что КДК УАФ оштрафовал "Оболонь" за задержку начала матча с "Черноморцем" на три минуты. На две минуты опоздал "Черноморец" с выходом из раздевалки и еще одна минута была отведена для символического удара по мячу Героем Украины – Денисом Диким. Но времени, казалось бы, для символического удара в предматчевых мероприятиях заложено не было.

– Александр Иванович, правда ли, что КДК УАФ оштрафовала "Оболонь"?

– Да. И для нас это стало большим изумлением. Вчера в клуб поступило решение главы КГК УАФ Виталия Наума о том, что мы нарушили регламент. В документе указаны: статья 42 дисциплинарных правил, статья 15 регламента УПЛ.

– Что именно вы нарушили?

– Матч с "Черноморцем" был задержан на три минуты. Две минуты задержки было из-за команды "Черноморец", потому что они вышли из раздевалки с опозданием, и одна – из-за символического удара по мячу Героя Украины, который оборонял Ахтырку – это полковник, командир 91-го отдельного полка оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины Денис Леонидович Дикий.

Делегат УАФ Юрий Нестрига в своем рапорте сделал вывод: "В предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на одну минуту".

Это неправда! Перед началом матча мы предоставили делегату письмо, в котором пунктом 18 было написано, что планируется символический удар по военным мячу. Также на совещании перед матчем я сказал, что у нас нет стопроцентной уверенности, что военный приедет на матч.

Мы ему не сообщали о символическом мероприятии и хотели преподнести сюрприз. Герою действительно было приятно, мы ему подарили футболку с автографами футболистов, мяч и шарф, с ним пообщался президент "Оболони". Благодаря таким героям мы можем играть в футбол в это сложное время, за что мы очень благодарны.

– Какой штраф наложил на " Оболонь " КДК УАФ?

– Три тысячи гривен. Это небольшие деньги и дело не в финансах, нас возмутила моральная составляющая и нравственный подход представителей УАФ к вопросу. Второй момент – я начал задавать вопрос: "Почему УАФ не сообщил футбольный клуб "Оболонь", когда открыла производство, чтобы мы могли предоставить объяснения?". Когда есть спорные вопросы, я всегда приезжаю на заседание КДК и лично выражаю свою позицию.

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– И что вам ответили?

– Мне сказали, что когда налагается штраф до 25 тысяч гривен, то согласно регламенту глава КДК может единолично принимать решения. Я взял регламент. Действительно, статья 42 пункт 1.3 такое предусматривает. Самое главное, что в решении пункта 2 написано, что в соответствии с частью 2 статьи 83 дисциплинарных правил УАФ – решение обжалованию не подлежит! Понимаете, в какие условия ставят клубы?

Мы надеялись, что с приходом нового руководства УАФ изменится подход к клубам, но, к сожалению, пока ничего не поменялось.

– Что вам говорил президент "Оболони" Александр Слободян по этому поводу?

– Александр Вячеславович очень возмущен сложившейся ситуацией. Мы дали положительные эмоции Герою Украины, а на нас наложили штрафные санкции и в рапорте ложно отразили ситуацию. Это непорядочно по отношению к военным. Такие вещи нельзя умалчивать.

– Как вообще такое могло произойти?

– Не может регламент КДК УАФ противоречить законодательству Украины. Каждый гражданин имеет право на получение информации. В регламенте четко прописано, что делегат матча должен ставить клуб в известность о своих замечаниях, но не написано, чтобы это было в письменном виде письмом на клуб. Нестрига не сказал мне ни слова. Решения, которые делаются исподтишка, не делают чести УАФ.

Я еще понимаю, будь вина нашей команды, но "Оболонь" вышла из подтрибунного помещения за 10 минут до начала матча, когда еще даже арбитров не было на поле. Судьи потом ждали команды гостей и четвертый арбитр не выдержал, пошел под дверь раздевалки "Черноморца", начал им свистеть, чтобы выходили.

Но может быть форс-мажор, кому-то из гостей, не дай Бог, стало плохо, потому и возникла задержка. Следует учитывать все нюансы, но кабинетные работники ни в чем не разбираются, их ничего не интересует, кроме регламента. А как же человеческий фактор?

– Можете обратиться к Андрею Шевченко.

– Я понимаю, что Шевченко досталось не очень хорошее наследие в УАФ, но он молодой человек с европейским видением футбола, поэтому мы надеемся, что отношение УАФ к клубам изменится к лучшему по всем направлениям. Нельзя, чтобы клубы были бесправными! Ассоциации следует обсуждать спорные моменты, быть открытой организацией, а не просто ставить перед фактом после принятия решения. Не будет клубов – не будет УАФ.

Шевченко подобрал очень хорошую команду, которой верит футбольное сообщество. В первую очередь это Сергей Ребров, потому что он талантливый тренер, управленец и человек. Мы понимаем, что за один день невозможно все изменить, но надеемся, что постепенно наш футбол изменится к лучшему. В первую очередь, нужно начать с таких некрасивых моментов по отношению к военным.