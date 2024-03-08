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Глава КДК УАФ: Задержка начала матча является нарушением регламентных норм
В КДК УАФ отреагировали на скандальную ситуацию
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Глава КДК УАФ Виталий Наум прокомментировал ситуацию со штрафами за нарушение регламентных норм.
Напомним, что КДК УАФ оштрафовал "Оболонь" за задержку начала матча с "Черноморцем" на три минуты. На две минуты опоздал "Черноморец" с выходом из раздевалки и еще одну минуту отвели для символического удара по мячу Героем Украины - Денисом Диким. Но времени, вроде бы, для символического удара в предматчевых мероприятиях заложено не было.
"Согласно материалам, полученным от УПЛ, о нарушениях, которые имели место во время матчей 18-го и 19-го туров Vbet Лиги, большинство из этих нарушений - это задержка начала матча. В частности, в 19-м туре шесть из восьми матчей начались с задержкой.
Задержка начала матча является нарушением регламентных норм. За данное нарушение предусмотрена санкция - обязательный денежный взнос от 5 000 грн. Но в большинстве случаев КДК УАФ учел смягчающие обстоятельства, и штраф был уменьшен.
Учитывая распространение отдельными СМИ информации с элементами манипуляции обращаю внимание, что команды обязаны придерживаться обратного отсчета времени до матча (countdown) с подробным поминутным планом и осуществлять все предматчевые мероприятия в соответствии с ним. В свою очередь прошу представителей СМИ не манипулировать информацией об отдельных решениях КДК УАФ, особенно тех, которые касаются участия в предматчевых мероприятиях представителей Сил обороны Украины. Ведь именно благодаря нашим защитникам мы имеем возможность проводить футбольные матчи на территории Украины", - сказал Наум.
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