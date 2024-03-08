Антюх: Задача Зари переломить сложившуюся после первой части сезона ситуацию

Атакующий полузащитник "Зари" Денис Антюх прокомментировал ход победного матча против "Миная" (2:0) в 2-м тура УПЛ.

— Денис, в последние годы все привыкли видеть "Зарю" наверху в турнирной таблице. Но в первой части сезона все у "Зари" было плохо, если говорить о результате. Лишь весной вы начали исправлять положение в таблице. За счет чего?

— У всех команд бывают белые и черные полосы. В прошлом году мы заняли третье место, радуя своих поклонников хорошим результатом и игрой. Летом многое изменилось. Многие ребята покинули наш клуб, была смена главного тренера. Все это, конечно, сказалось на наших результатах. Это футбольная жизнь, так бывает. Теперь наша задача переломить эту ситуацию. Нам нужно набирать очки и подниматься вверх в турнирной таблице.

— Как вписались в коллектив два ваших новичка – Башич и Жуниор Рейс?

— Они пока только притираются к нашей команде. Все футболисты помогают им освоиться в "Заре". Если они будут комфортно себя чувствовать в команде, тогда они смогут приносить пользу нашей команде.

— Можешь вспомнить свой гол?

— Была борьба в центре поля, мы выиграли подбор и смогли быстро провести атаку, пока гости не перестроились.

— При счете 1:0 вам стало легче играть?

— Легче, у нас была уйма возможностей, чтобы до перерыва выигрывать со счетом 3:0, это минимум. Но мы свои шансы не реализовали. Во втором тайме эмоционально было сложнее играть. Лишь только тогда, когда мы забили второй мяч, нам стало легче.

— На 57-й минуте встречи рефери поединка удалил игрока "Миная" Семотюка, который ударил тебя по ноге. Однако после просмотра видео этого эпизода арбитр Бондаренко показал игроку гостей предупреждение. Как бы ты оценил этот эпизод?

— Трудно сразу дать оценку, находясь на поле. Видео я еще не видел. Был фол, срыв атаки. Арбитр все проанализировал.

— Вы ждете от Герреро забитых мячей?

— Будем надеяться, что с "Динамо" он забьет, - сказал Антюх.