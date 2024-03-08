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УПЛ. Шахтер - Колос 3:2. Чемпион на своем месте

Премьер-лига
Обновлено

Идеальные замены Марино Пушича

УПЛ. Шахтер - Колос 3:2. Чемпион на своем месте

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Домашний статус поединка, качество газона на "Арене Львов" и стиль игры соперника - все это максимально способствовало тому, чтобы "горняки" с первых секунд встречи прибрали мяч к своим ногам. Этот сценарий напрашивался, так и произошло.

Несмотря на победу в прошлом туре, Марино Пушич все же внес определенные коррективы в состав своей команды. В частности, в центр защиты вернулся Матвиенко, а не выразительного в матче с "Кривбассом" Невертона заменил по позиции Назарина. В свою очередь, Ярослав Вишняк из-за арендных условий не досчитался сразу трех своих ключевых исполнителей. Против "горняков" не сумели сыграть Тотовицкий, Топалов и Бондаренко. Хоть и последний "технически" пропускал данную встречу из-за перебора желтых карточек.

Уже на первых минутах номинальные хозяева имели прекрасную возможность для того, чтобы размочить счет. Конопля головой сбросил в гущу защитников, а Судаков под давлением многих соперников сумел принять передачу на грудь, однако мяч после удара 10-го номера "горняков" разминулся со стойкой ворот Фесюна.

Ответ гостей был моментальным! Классическая атака в исполнении ковалевцев: первый пас на полполя и зацепиться за мяч на половине поле соперника. Так и сделал Ильин, прорвавшись на скорости после передачи из глубины и прошив Ризныка. Злую шутку с донецкой командой в этом эпизоде сыграла слишком высокая линия обороны. К тому же ошибся Педриньо - бразилец откровенно провалился в отборе.

С одной стороны быстрый гол "Колоса" добавил противостоянию интриги. С другой - сценарий матча стал еще более предсказуемым. Подопечные Вишняка в свойственном для себя стиле полностью закрылись на своей половине. А дальше, вплоть до самого перерыва "Шахтер" всеми способами пытался пробить этот оборонительный эшелон ковалевцев. Хозяева в прямом смысле кружили вокруг штрафной площадки соперника. Что в итоге вылилось в кучу угловых, море ударов и тотальное статистическое преимущество. "Горняки" пытались пристреливаться абсолютно с разных позиций, однако конвертировать это в забитые мячи дончанам не удавалось - отлично себя показывал страж ворот "Колоса" Фесюн.

У гостей моменты возникали очень редко и из ничего. Того же Ильина еще однажды отправляли в сольный проход. Вот и все, что можно выделить в атаке от ковалевского коллектива.

Боснийский коуч "Шахтера" не стал тянуть с заменами и усилил атаку своей команды сразу после перерыва. Пушич что-то знал и идеально угадал с кандидатами - это сразу дало результат! Вышедшие на замену Траоре и Кевин из ничего создали взятие ворот. Дорогостоящий бразилец обыгрался в стеночку с Лассиной, вошел в штрафную и классным обводящим ударом оформил свой дебютный мяч в составе донецкого клуба.

Едва прошло 15 минут, как уже сам Траоре отметился голом. Зубков подал на дальнюю штангу, а буркинийский форвард перевесил всех в воздухе. Далее защита гостей начала откровенно рваться. Футболисты "Колоса" наелись от беготни без мяча и часто оставляли свободные зоны за своими спинами. Ковалевцы, уже откровенно смирились со своим участием и отбывали номер. Ну а игроки "Шахтера", особо, не рвались вперед и спокойно перекатывали мяч в центре.

"Горняки" еще имели пару-тройку неплохих возможностей для того, чтобы утроить свое преимущество. Так и произошло. Финальную точку в поединке поставил Кевин. Хозяева получили численное преимущество в одной из атак, ну а бразилец без проблем разобрался с защитником ковалевцев и, по аналогии с первым своим голом, отправил снаряд в дальний угол ворот Фесюна - 3:1.

Вкус победы немного испортил тот же Траоре. После суматохи и нескольких рикошетов в штрафной площадке хозяев Лассина при выносе от своих ворот попал в свои же ворота... Не самый приятный эпизод, впрочем который, учитывая результат, все все равно быстро забудут.

Можно окончательно утверждать, что "Шахтер" выбрался из ментальной ямы после поражения в Марселе. Донецкий коллектив выходит на чистое первое место в турнирной таблице, при этом имея два матча в запасе. Ну а лучшая защита первенства пропускает 4 мяча за первые два тура весенней части УПЛ.

Интересно, какие выводы для себя сделал новый руководитель УАФ Андрей Шевченко, который присутствовал на этом матче ...

20-й тур УПЛ сезона 2023/24

8.03.2024. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Колос" 3:2

Голы: Кевин 50, 89, Траоре 65 - Ильин 8, Траоре 90+5 (автогол)

"Шахтер": Ризнык, Педриньо (Кевин 46), Матвиенко, Бондарь, Конопля, Назарина (Траоре 46), Крыськив, Судаков, Бондаренко (Цуканов 90+2), Зубков (Швед 90+2), Сикан (Азаров 78).

Запасные: Рудько, Твардовский, Барченко, Азаров, Мироши, Швед, Цуканов, Келси, Невертон, Кевин, Траоре.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Колос": Фесюн, Цуриков, Черноморец, Бурда, Лучкевич, Кукош, Великан (Салабай 46), Богданов (Милько 57), Демченко (Ореховский 83), Ильин (Ранжел 75), Паулаускас (Безбородько 74).

Запасные: Горох, Мысак, Гончаренко, Емец, Милько, Ореховский, Безбородько, Ранжел, Салабай.

Главный тренер: Ярослав Вишняк.

Предупреждения: Крыськив 53, Черноморец 74, Кукош 75

Арбитр: Козыряцкий Максим

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Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.03.2024 в 21:29
Колосу треба було мати у складі не заявленого на всяк випадок, якби кроти не спромоглися.
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Комментарии 27
Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.03.2024 в 21:29
Колосу треба було мати у складі не заявленого на всяк випадок, якби кроти не спромоглися.
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Геродот (Винница)
08.03.2024 в 21:10
У Пушича есть поразительная способность часто не угадывать стартовый состав команды. Вот и сегодня это имело место. На левом фланге появился Педриньо, показавший нулевую игру, да еще и "поучаствовавший" в голе в ворота Шахтера. А вышедший со старта Назарина практически был не заметен. При этом Шахтер часто злоупотреблял поперечными мелкими передачами, что позволяло игрокам Колоса своевременно отходить в защиту, перекрывать все зоны для атаки. В результате мы увидели в первом тайме не игру, а мучения Шахтера. Благо, Пушич, своевременно сделал удачные замены, которые и переломили ход поединка. Отличные два гола сделал Кевин, а один - Траоре. Думаю, надо было раньше менять и неэффективного Сикана, обещавшего забить за сезон 18-20 мячей, чего и близко нет. Лучше бы дали больше игрового времени молодому пареньку Цуканову, который очень старается. В целом, цельной, чемпионской игры Шахтер пока не показывает. Выйдя на чистое первое место после вчерашней ничьей Динамо и сегодняшней осечки Днепра-1, Шахтеру нужно еще немало попахать, чтобы на нем закончить до конца сезона.
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Скачков Леонід (Рівне)
08.03.2024 в 20:39
Дивлюсь зараз студію на УПЛ ТВ.Зібрались дебіли і муторять про те,який геніальний в грі з Колосом непереможний Шахтар! Не з Реалом,Ліверпулем,Мансіті,та навіть не з Марселем,а з якоюсь нещасною колгоспною командою.З колгоспною командою,Карл!!!
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Kondor (Веселе)
08.03.2024 в 21:00
Не захлинись жовчью.
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4
3
Algrab (Костопiль)
08.03.2024 в 21:03
Це точно...
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Algrab (Костопiль)
08.03.2024 в 21:04
...що з колгоспною командою...молодці...
 
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tolina-ystas (Краматорск)
08.03.2024 в 20:26
Игра показала,что проблемы которые были у Шахтёра никуда не делись пока.За всю игру ни одной быстрой атаки а в позиционном нападении у команды не очень получается.Некоторые игроки сегодня неприятно удивили.Педриньо выдавал навесы за лицевую как под копирку и в защите явно не блистал.Пока в его игре ничего бразильского усмотреть не удается.В целом сложности с реализацией и преодолением автобусов остались.Пора решить эти задачи.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.03.2024 в 20:27
сегодня был не автобус, а комбайн
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3
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
08.03.2024 в 20:25
С победой и возвращение на 1е место.
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3
1
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Вarcelinius
08.03.2024 в 20:16
Завтра Кривбасс к Шахтёру подтянется. Горняки - это СИЛА!
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3
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Скачков Леонід (Рівне)
08.03.2024 в 20:04
За мільярдним черга.На хіба взагалі Ребров цих викликає в збірну?Там без бандерлогів і команди не було б.
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0
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tekutiev
08.03.2024 в 20:06
угомонись трепло
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7
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.03.2024 в 20:01
с победой! 1 тайм - муки с колосом, 2 тайм - мукА из колоса! зубков - алень матча. лосик - и смех, и грех. кевин II - нормуль. крыськив - плохо. подлива - тоже плохо. педриньо - очень плохо. назарина - угловато. судаков - нормуль. сикан - а он выходил на поле вообще?
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Вarcelinius
08.03.2024 в 20:06
алень матча
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.03.2024 в 20:07
1. 2 отличных момента запорол! 2. где нужно играть просто - "креативит". 3. где нужно сыграть нестандартно - играет просто или тупит
 
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Вarcelinius
08.03.2024 в 20:10
Да, за ним такое замечается частенько.
 
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Матч Футболович
08.03.2024 в 20:19
Потому и нужен зарубежом только в Ференцвароше. При его физике мог бы исполнять, но типичный Тяни-толкай, круглое несет, квадратное катит. И врядли что-то другое сможет делать, возраст уже не тот что бы фонтанировать прогрессом, едет на той базе и футбольном IQ какое имеет. Нам придется смириться, что Зубков частенько будет лауреатом аленя матча)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.03.2024 в 20:28
бемби)))
 
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Море23 (Одесса)
08.03.2024 в 21:13
Зубков как раз один из немногих кто креативет в Шахте .если бы не он пару матчей очков бы точно не до считались .по крайне мере играет нестандартно .и на него защита отвлекается
 
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Скачков Леонід (Рівне)
08.03.2024 в 20:00
На якому місці??? Його місце біля параші!
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Матч Футболович
08.03.2024 в 20:04
Льоня, не суди всіх по собі. Це твоє місце там назавжди.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.03.2024 в 20:05
вот от тебя как раз парашей и несёт!
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tekutiev
08.03.2024 в 20:05
там твоё место придурок
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.03.2024 в 20:31
поскаКАЛ здесь? теперь скачи на юг!
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Вarcelinius
08.03.2024 в 19:58
Шахтёр - чемпион!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.03.2024 в 20:01
автогол лосик замутил
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Вarcelinius
08.03.2024 в 20:03
Да я сразу не понял, эти ж не пишут (аг), вот и думаю, шо за куйня. Дебилы блъ...))
 
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