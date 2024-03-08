УПЛ. Шахтер - Колос 3:2. Чемпион на своем месте

Домашний статус поединка, качество газона на "Арене Львов" и стиль игры соперника - все это максимально способствовало тому, чтобы "горняки" с первых секунд встречи прибрали мяч к своим ногам. Этот сценарий напрашивался, так и произошло.

Несмотря на победу в прошлом туре, Марино Пушич все же внес определенные коррективы в состав своей команды. В частности, в центр защиты вернулся Матвиенко, а не выразительного в матче с "Кривбассом" Невертона заменил по позиции Назарина. В свою очередь, Ярослав Вишняк из-за арендных условий не досчитался сразу трех своих ключевых исполнителей. Против "горняков" не сумели сыграть Тотовицкий, Топалов и Бондаренко. Хоть и последний "технически" пропускал данную встречу из-за перебора желтых карточек.

Уже на первых минутах номинальные хозяева имели прекрасную возможность для того, чтобы размочить счет. Конопля головой сбросил в гущу защитников, а Судаков под давлением многих соперников сумел принять передачу на грудь, однако мяч после удара 10-го номера "горняков" разминулся со стойкой ворот Фесюна.

Ответ гостей был моментальным! Классическая атака в исполнении ковалевцев: первый пас на полполя и зацепиться за мяч на половине поле соперника. Так и сделал Ильин, прорвавшись на скорости после передачи из глубины и прошив Ризныка. Злую шутку с донецкой командой в этом эпизоде сыграла слишком высокая линия обороны. К тому же ошибся Педриньо - бразилец откровенно провалился в отборе.

С одной стороны быстрый гол "Колоса" добавил противостоянию интриги. С другой - сценарий матча стал еще более предсказуемым. Подопечные Вишняка в свойственном для себя стиле полностью закрылись на своей половине. А дальше, вплоть до самого перерыва "Шахтер" всеми способами пытался пробить этот оборонительный эшелон ковалевцев. Хозяева в прямом смысле кружили вокруг штрафной площадки соперника. Что в итоге вылилось в кучу угловых, море ударов и тотальное статистическое преимущество. "Горняки" пытались пристреливаться абсолютно с разных позиций, однако конвертировать это в забитые мячи дончанам не удавалось - отлично себя показывал страж ворот "Колоса" Фесюн.

У гостей моменты возникали очень редко и из ничего. Того же Ильина еще однажды отправляли в сольный проход. Вот и все, что можно выделить в атаке от ковалевского коллектива.

Боснийский коуч "Шахтера" не стал тянуть с заменами и усилил атаку своей команды сразу после перерыва. Пушич что-то знал и идеально угадал с кандидатами - это сразу дало результат! Вышедшие на замену Траоре и Кевин из ничего создали взятие ворот. Дорогостоящий бразилец обыгрался в стеночку с Лассиной, вошел в штрафную и классным обводящим ударом оформил свой дебютный мяч в составе донецкого клуба.

Едва прошло 15 минут, как уже сам Траоре отметился голом. Зубков подал на дальнюю штангу, а буркинийский форвард перевесил всех в воздухе. Далее защита гостей начала откровенно рваться. Футболисты "Колоса" наелись от беготни без мяча и часто оставляли свободные зоны за своими спинами. Ковалевцы, уже откровенно смирились со своим участием и отбывали номер. Ну а игроки "Шахтера", особо, не рвались вперед и спокойно перекатывали мяч в центре.

"Горняки" еще имели пару-тройку неплохих возможностей для того, чтобы утроить свое преимущество. Так и произошло. Финальную точку в поединке поставил Кевин. Хозяева получили численное преимущество в одной из атак, ну а бразилец без проблем разобрался с защитником ковалевцев и, по аналогии с первым своим голом, отправил снаряд в дальний угол ворот Фесюна - 3:1.

Вкус победы немного испортил тот же Траоре. После суматохи и нескольких рикошетов в штрафной площадке хозяев Лассина при выносе от своих ворот попал в свои же ворота... Не самый приятный эпизод, впрочем который, учитывая результат, все все равно быстро забудут.

Можно окончательно утверждать, что "Шахтер" выбрался из ментальной ямы после поражения в Марселе. Донецкий коллектив выходит на чистое первое место в турнирной таблице, при этом имея два матча в запасе. Ну а лучшая защита первенства пропускает 4 мяча за первые два тура весенней части УПЛ.

Интересно, какие выводы для себя сделал новый руководитель УАФ Андрей Шевченко, который присутствовал на этом матче ...

20-й тур УПЛ сезона 2023/24

8.03.2024. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Колос" 3:2

Голы: Кевин 50, 89, Траоре 65 - Ильин 8, Траоре 90+5 (автогол)

"Шахтер": Ризнык, Педриньо (Кевин 46), Матвиенко, Бондарь, Конопля, Назарина (Траоре 46), Крыськив, Судаков, Бондаренко (Цуканов 90+2), Зубков (Швед 90+2), Сикан (Азаров 78).

Запасные: Рудько, Твардовский, Барченко, Азаров, Мироши, Швед, Цуканов, Келси, Невертон, Кевин, Траоре.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Колос": Фесюн, Цуриков, Черноморец, Бурда, Лучкевич, Кукош, Великан (Салабай 46), Богданов (Милько 57), Демченко (Ореховский 83), Ильин (Ранжел 75), Паулаускас (Безбородько 74).

Запасные: Горох, Мысак, Гончаренко, Емец, Милько, Ореховский, Безбородько, Ранжел, Салабай.

Главный тренер: Ярослав Вишняк.

Предупреждения: Крыськив 53, Черноморец 74, Кукош 75

Арбитр: Козыряцкий Максим