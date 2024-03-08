На исполнение. Кевин забил свой первый гол за Шахтер. ВИДЕО

В матче 20-го тура УПЛ " Шахтер " принимает "Колос".

После первого тайма "горняки" проигрывали 0:1, однако после перерыва не только отыгрались, но и вышли вперед.

Следует отметить, что на 50-й минуте счет сравнял новичок "горняков" Кевин – и это его первый гол в составе "Шахтера".

Напомним, что к 75-й минуте счет в матче 2:1.