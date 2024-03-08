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На исполнение. Кевин забил свой первый гол за Шахтер. ВИДЕО

Премьер-лига

Положил красиво

На исполнение. Кевин забил свой первый гол за Шахтер. ВИДЕО

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Колос".

После первого тайма "горняки" проигрывали 0:1, однако после перерыва не только отыгрались, но и вышли вперед.

Следует отметить, что на 50-й минуте счет сравнял новичок "горняков" Кевин – и это его первый гол в составе "Шахтера".

Напомним, что к 75-й минуте счет в матче 2:1.

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