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Кривбасс – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Украины
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Кривбас
UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и киевской "Оболонью".
Третья команда первенства продолжает бороться за наивысшие места. Задача максимум – цепляться за лидерские позиции, а минимум – не выпасть из ТОП-4. У "Оболони" тоже свои интересы, команда ведет борьбу за выживание. Справится ли "Кривбасс" с соперником? Или же "пивовары" устроят сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 9 марта – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Александр Костюк
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