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Пушич: Сказал команде, что пропустить два мяча – для меня это ужасно
Шахтер обыграл Колос, но пропустил два гола
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в послематчевом флеш-интервью подвел итог
– Замены в перерыве? Это очень просто на самом деле. В первом тайме мы играли сами против себя. У нас было доминирование на мяче, но мы не создавали много моментов. Пытались найти решение. Очень часто и быстро шли через центр. Покрытие [зон] тоже не было безупречным. Одна длинная передача соперника – нелегко играть против команд в очень низком блоке и десятью игроками в защите, а с голкипером – с 11-ю.
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Тогда нам нужно было что-то менять, у меня было пару решений в уме. Я не колебался, нужно было помочь команде. И во втором тайме мы играли фантастически – очень хорошо на мяче, много моментов. Учитывая качество этих шансов, должны были закрывать игру еще раньше. Комплименты команде за второй тайм. И, конечно, игроки с замены имели очень хороший настрой, они хотели помочь команде.
В итоге мы заслужили победу, но я не был доволен первым таймом. Вот почему мы пошли на перемены. К счастью, тактика сработала, и мы победили.
– Команда второй матч подряд пропускает по 2 гола. Есть ли претензии к игре в обороне?
– Да, соглашаюсь с вами. Плохой аспект. Также сказал команде, что пропустить 2 мяча – для меня это ужасно.
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