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Вишняк: Я верил в свою команду до выхода на поле, во время игры, и после окончания матча
Колос все-таки проиграл Шахтеру
Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк подвел итог
"Хотели здесь зацепиться за зачетные баллы. По разным причинам нам это не удалось. Но в целом я доволен отношением ребят к игре, самоотдачей, желанием победить, а также борьбой за результат.
Во-первых, я верил в свою команду до выхода на поле, во время игры, и после окончания матча я тоже в них верю. Я не поверил в них, когда мы забили гол. Я верил, что мы можем это сделать, и я уверен, что мы правильно построили свою игру – закрыли "Шахтеру" середину поля. Не могу сказать, что у них не было моментов. Моменты были, но мы доставили им хлопот, и я видел, что им было тяжело. А мы, в свою очередь, могли еще выбегать в контратаки достаточно неплохие. Мы могли сыграть лучше, если бы атакующие игроки поддерживали эти возможности. Когда "Шахтер" покидал большие зоны за спинами, мы могли еще провести одну-две атаки разительные и увеличить счет.
По поводу второго тайма – "Шахтер" перестроился, усилил игру заменами. И нельзя сказать, что мы сбавили, это "Шахтер" значительно прибавил и поднял еще темп. И где-то мы в какой-то момент не выдержали. И в этом тоже нужно работать. После того как мы пропустили голы, мы попытались перестроиться, подняться выше. Выпустили еще двоих нападающих. И я видел, что ребята хотели отыграться, хотели вырвать победу. Но "Шахтер" показал, что играть с ними в открытый футбол очень сложно. Когда появились свободные зоны, они уже много выбегали в контратаки. И игра уже была не под нашим контролем. И это говорит о том, над чем нам нужно работать. Ну и плюс кадровая ситуация – мы были не в оптимальном составе по разным причинам.
Богданов, скорее всего, отравился. И я уже понимал, что в перерыве или после перерыва придется делать замену. Повлияло ли это на игру? Я думаю, что повлияло. Потому что в такую игру сложно входить новым игрокам. Тем более что касается опять же кадрового вопроса – у нас Ореховский и Лукас Рангел только с понедельника начали тренироваться в общей группе", – сказал Вишняк.
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