Черноморец - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Черноморцу" удалось взять одно очко в двух киевских матчах с "Оболонью" и "Динамо". Одесситы возвращаются домой, и попытаются укротить "Ворсклу", которая в прошлом туре одержала свою первую победу с новым тренером Долганским.

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Матч 20-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Ворсклой" состоится в субботу, девятого марта, в 13:00 в Одессе. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.