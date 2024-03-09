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Черноморец - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Черноморец - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 9 марта 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Черноморцу" удалось взять одно очко в двух киевских матчах с "Оболонью" и "Динамо". Одесситы возвращаются домой, и попытаются укротить "Ворсклу", которая в прошлом туре одержала свою первую победу с новым тренером Долганским.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 20-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Ворсклой" состоится в субботу, девятого марта, в 13:00 в Одессе. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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