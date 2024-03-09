Черноморец - Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

9 марта одесский "Черноморец" дома будет принимать полтавскую "Ворсклу". "Моряки" будут стремиться взять реванш за минимальное поражение в первом круге 1:2.

Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.