Полесье – Александрия: стартовые составы

В рамках 20 тура УПЛ "Полесье" встретится с "Александрией". Главные тренеры определились со основными составами на этот поединок.

Стартовый состав "Полесье": Бойко - Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Михайличенко, Танковский, Таллес, Казак, Назаренко, Грицук, Будковский.

Запасные: Фортюне, Мустафаев, Смоляков, Крушинский, Ндукве, Чечер, Кравченко, Кудрик, Поспелов.

Стартовый состав "Александрии": Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Логинов, Шулянский, Калюжный, Мартынюк, Кампос, Копина, Михайленко.

Запасные: Ермаков, Сигеев, Кулаковский, Белошевский, Беляев, Безерра, Скорко, Смирный, Шостак, Костышин, Погорелый, Де.

Перед этим поединком житомиряне занимают шестое место в чемпионате, в то время как “горожане” идут на 12 позиции. Разрыв между командами составляет 16 очков.

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.