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Полесье – Александрия: стартовые составы
Одна команда борется за еврокубки, вторая – за выживание
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
В рамках 20 тура УПЛ "Полесье" встретится с "Александрией". Главные тренеры определились со основными составами на этот поединок.
Стартовый состав "Полесье": Бойко - Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Михайличенко, Танковский, Таллес, Казак, Назаренко, Грицук, Будковский.
Запасные: Фортюне, Мустафаев, Смоляков, Крушинский, Ндукве, Чечер, Кравченко, Кудрик, Поспелов.
Стартовый состав "Александрии": Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Логинов, Шулянский, Калюжный, Мартынюк, Кампос, Копина, Михайленко.
Запасные: Ермаков, Сигеев, Кулаковский, Белошевский, Беляев, Безерра, Скорко, Смирный, Шостак, Костышин, Погорелый, Де.
Перед этим поединком житомиряне занимают шестое место в чемпионате, в то время как “горожане” идут на 12 позиции. Разрыв между командами составляет 16 очков.
Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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