Тренер Черноморца: Считаю, что эта игра и результат закономерен

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о том, что именно стало причиной поражения в матче против "Ворсклы", 0:1.

Почему не удается взять реванш?

Реванш? В каком месте реванш? О том, когда мы проиграли Полтаве в первом круге? Вообще ни о каких реваншах не думали. Я отвечаю на вопросы по игре.

Не думаю, что эта игра и результат закономерен. Но случилось так. Мы не можем быть этим довольными. Наверное, должны забивать голы, острее играть в атаке, больше иметь возможностей у чужих ворот. Понимаем, что у нас есть недостатки - над этим надо работать.

В футболе надо забивать голы, мощно атаковать, чтобы добиваться систематически результатов, — сказал Григорчук.