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Тренер Черноморца: Считаю, что эта игра и результат закономерен

Премьер-лига

Прокомментировал поражение в матче с Ворсклой

Тренер Черноморца: Считаю, что эта игра и результат закономерен

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о том, что именно стало причиной поражения в матче против "Ворсклы", 0:1.

Почему не удается взять реванш?

Реванш? В каком месте реванш? О том, когда мы проиграли Полтаве в первом круге? Вообще ни о каких реваншах не думали. Я отвечаю на вопросы по игре.

Не думаю, что эта игра и результат закономерен. Но случилось так. Мы не можем быть этим довольными. Наверное, должны забивать голы, острее играть в атаке, больше иметь возможностей у чужих ворот. Понимаем, что у нас есть недостатки - над этим надо работать.

В футболе надо забивать голы, мощно атаковать, чтобы добиваться систематически результатов, — сказал Григорчук.

Напомним, сейчас "Черноморец" занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, в то время как "Ворскла" занимает 7 место.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
09.03.2024 в 15:53
Поражение дома от середняка можно считать закономерностью? Ну знаешь ли Рома... это переходит все границы твоей объективности. Да раньше за такие слова партбилет на стол клали, при Сталине расстреляли бы, а при Рюрике четвертовали бы. Закономерность блъ...
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Комментарии 4
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Вarcelinius
09.03.2024 в 15:53
Поражение дома от середняка можно считать закономерностью? Ну знаешь ли Рома... это переходит все границы твоей объективности. Да раньше за такие слова партбилет на стол клали, при Сталине расстреляли бы, а при Рюрике четвертовали бы. Закономерность блъ...
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Дрюон (Одесса)
09.03.2024 в 16:09
Ты бы для начала прочитал, что ниже заголовка написано.
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Вarcelinius
09.03.2024 в 16:15
Ха-ха! Так уже исправили, а вначале было не так. Я читал под заголовком, читал.
 
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Вarcelinius
09.03.2024 в 16:17
Вначале приставки "не" не было.
 
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