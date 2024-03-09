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Тренер Черноморца: Считаю, что эта игра и результат закономерен
Прокомментировал поражение в матче с Ворсклой
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о том, что именно стало причиной поражения в матче против "Ворсклы", 0:1.
Почему не удается взять реванш?
Реванш? В каком месте реванш? О том, когда мы проиграли Полтаве в первом круге? Вообще ни о каких реваншах не думали. Я отвечаю на вопросы по игре.
Не думаю, что эта игра и результат закономерен. Но случилось так. Мы не можем быть этим довольными. Наверное, должны забивать голы, острее играть в атаке, больше иметь возможностей у чужих ворот. Понимаем, что у нас есть недостатки - над этим надо работать.
В футболе надо забивать голы, мощно атаковать, чтобы добиваться систематически результатов, — сказал Григорчук.
Напомним, сейчас "Черноморец" занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, в то время как "Ворскла" занимает 7 место.
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