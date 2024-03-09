Роман Григорчук: Для атакующих игроков у нас не хватает высокого мастерства

После завершения поединка 20-го тура УПЛ, в котором встретились одесский "Черноморец" и полтавская "Ворскла" (0:1), главный тренер "моряков" Роман Григорчук ответил на вопросы представителей СМИ на послематчевой пресс-конференции.

- Было ли у вас после матча чувство нереализованности?

– (После длительной паузы). Есть ощущение такое, что по результату (и это сто процентов!) сегодня мы не заслуживали поражения. А что касается самой игры, то хочется, чтобы мы выглядели лучше. Хотя с другой стороны, должен быть объективный анализ. Мне трудно выдвигать претензии игрокам, потому что мы в достаточно непростой ситуации. Впрочем, не хочу все объяснять. Имею ввиду на данный момент касательно футболистов, которые есть у нас в обойме и готовы играть. Поэтому мы понимаем, что хотим быть лучше, но если объективно, то не уверен, что можем такими быть. Возможно, когда те футболисты, которых мы заявили в последний момент, обретут форму и они нас действительно усилят, тогда мы будем сильнее. Самая большая проблема – это то, что у нас выпало три футболиста: Путря, Ермаков и Шпорн. Это именно те люди, которые были в той обойме и относились к обученным исполнителям, да и игра у нас была поставлена. По прошлому году мы видели, что когда один футболист выпадал, то имели определенные проблемы. А тут сразу трое, поэтому это для нас сложно. Следовательно, должны находить пути, чтобы улучшить свою игру и, конечно же, результат.

– Можем ли мы увидеть Илью Путрю в ближайшее время?

– Мы не можем загадывать, ведь он только начал бегать и больше выполнять свою программу. Когда именно Путря выйдет в основе, не могу точно сказать. Хочу, чтобы Илья как можно быстрее был в составе. Должен признать, что когда он был, мы были лучшими в той атакующей группе с правой стороны, где кроме Путри играл и Бадибанга. Бельгиец тогда был в другой роли, а теперь вынужденно выполняет функции правого защитника. Оба показывали довольно неплохой футбол.

- Создается впечатление, что вы находитесь в поиске, используя игроков в других амплуа - в частности, Зиги Бадибангу и Андрея Штогрина. Это не от хорошей жизни?

- Если говорить о поиске, то он вынужденный. Так у нас сложилось с комплектацией, что мы никак не можем заменить правого защитника. Просто нет вариантов. Поэтому и возникают такие передислокации. Ведь если бы Бадибанга играл вингера, то картина в атаке могла быть другой. Что касается Штогрина, то он играет на своей позиции. Просто на второй тайм мы сделали несколько тактических изменений. На его место мы точно никого не планируем, потому что у Андрея все же дела обстоят хорошо. Реализуй он сегодня два шанса, которые у него были – и все было бы нормально. Тем более, что это "его" моменты. Но удивительно, что он не забил. Если бы забил, мы сказали бы, что он сыграл хорошо. Если нападающий не забивает, то трудно его игру оценивать, как и давать высокую оценку. Ведь нападающий должен забить.

- Сегодня в заявке не было новичка Джека Ипалибо…

– К сожалению, мы его, скорее всего, уже не увидим. Он просто собрался – и уехал.

– Из-за обстрелов Одессы?

– Думаю, что это, наверное, именно та причина. Причем, мы с ним поговорили около часа день назад. А на следующий мне сказали, что его в команде уже нет. Он уже в поезде – и куда-то уехал. Хотя мы на Ипалибо очень рассчитывали.

– Экипировку он хотя бы сдал?

– (Улыбнулся). Не знаю, об этом я не спрашивал. Но повторюсь: мы на него очень-очень рассчитывали. Очень жаль, что он уехал.

- Вратарь Даниил Варакута ошибся в прошлом туре, и с трибун было видно, что вроде бы его большая вина в голе и сегодня. Хотя, может быть, это был обман зрения. Я понимаю, что анализ еще впереди, но все же: каково ваше мнение?

- Не знаю. Я вообще считаю, что такие моменты, какие были сегодня, то точно. Как бы то ни было, а это была легкая подсечка. Я почти уверен, что футболист вообще не собирался бить, а просто делал наброс на дальнюю штангу. Если Бацула скажет иначе, я с ним спорить не буду. Но я себе думаю, видя по замаху и всему прочему, что он делал передачу. Мяч по такой траектории залетел в дальний угол, что я просто не могу сказать иначе, пытаясь найти оправдание для голкипера, что это не его вина. Не могу найти ни одного оправдания. Легкий мяч летит вообще словно как из-за поля, далеко от поля – и он попадает в ворота, а голкипер с этим ничего не может поделать. Я этого не могу понять. Конечно, я считаю, что это ошибка вратаря.

- В моменте, когда Богдан Бойчук оказался перед пустыми воротами, ему лучше было бы в этой ситуации бить или отдавать передачу на партнера?

– Он, и только он должен был принять правильное решение. У меня есть один из примеров за три последних проведенных игры, что таких возможностей у нас было пять-шесть – это точно. Мы просто приняли неверное решение. То есть не лучше всего для этой ситуации. Можно так сказать: если нападающий принял такое решение и ничего из этого не вышло, то это значит, что он с выбором ошибся. Но мы понимаем одно: пока команда не способна забивать мячи, все атакующие игроки должны создавать угрозу – удар по воротам, голевую передачу, врывание, игру на себя и т.д. Все это должно представлять угрозу. Ведь все перечисленное является составляющими высокого мастерства. К сожалению, у нас его явно не хватает для атакующих игроков.