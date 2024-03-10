Кевин: Эти голы - начало моей новой истории

Полузащитник "Шахтера" Кевин рассказал о том, как проходит его адаптация и поделился впечатлениями после первых голов за клуб и победы над "Колосом".

Кевин, поздравляем тебя с результативной игрой и победой команды! Как эмоции после этого матча?

Большое спасибо! Прежде всего спасибо команде за помощь, ведь эти голы являются результатом длительной коллективной работы.

Ожидал ли ты, когда выходил на поле в начале второго тайма, что сможешь сделать дубль? И что эти дебютные в составе "Шахтера" голы означают лично для тебя?

Эти голы - начало моей новой истории. Спасибо Богу за то, что смог забить, надеюсь, эта история будет иметь продолжение.

Надеялся забить именно в этой игре?

Вспоминаю сейчас момент, когда перед матчем общался с Марлоном в номере отеля и он сказал, что я забью. Так в конце концов и произошло.

У Марлона хорошая интуиция?

Да, и я посвящаю один из голов ему.

А кому тогда посвящаешь второй гол?

Маме. Это особый день для женщин, поэтому второй гол - для нее.

Вспомним оба забитых мяча. Можешь описать эти эпизоды?

Это результат тех специфических упражнений, направленных на завершение атаки, над которыми я работал на тренировках. Приятно, что в игре также смог их реализовать.

Ты уже полностью понимаешь требования тренерского штаба и чувствуешь взаимосвязь с партнерами по команде?

Да, связь с коллективом, можно сказать, наладилась с первого дня. И пожелания и требования тренерского штаба я также уже очень хорошо понимаю.

Ты сейчас только знакомишься с нашим чемпионатом. Какие первые впечатления от УПЛ и, как оцениваешь уровень?

Это чемпионат, уровень которого меня приятно поразил. Можно сказать, что он в большей степени силовой. Дай Бог, чтобы мы стали чемпионами.

Как проходит твоя адаптация в Украине? Как тебе сама страна и люди?

Я уже несколько адаптировался, люди здесь очень вежливые. У меня есть прекрасная возможность знакомиться с новыми культурами, поэтому надеюсь еще лучше узнать вашу страну.