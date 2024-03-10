  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец минимально победил любителей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец минимально победил любителей

Премьер-лига
Обновлено

В центре внимания – легионеры

Черноморец минимально победил любителей

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня одесский "Черноморец" провел спарринг с любительской командой "Титан" (Одесса), которую возглавляет бывший футболист "моряков" Юрий Кулиш. Игра, которая проходила на клубной базе старших рангов в Совиньоне, завершилась их минимальной победой - 3:2. В этом поединке счет был открыт на 30-й минуте, когда боснийский легионер "Черноморца" Владимир Арсич отличился голом в свои ворота. Однако еще до перерыва команда Романа Григорчука забила два мяча: сначала точный удар по воротам "Титана" на 34-й нанес новоиспеченный новичок, аргентинец Фабрисио Альваренга, а затем, на 41-й, хозяев вывел вперед еще один новобранец – португальский нападающий Жозе Гомес.

В начале второго тайма напомнил о своих бомбардирских способностях принимавший участие в игре тренер "моряков" Алексей Антонов. Он забил третий мяч на 55-й минуте, увеличив разрыв в счете до двух голов. Однако любители не сникли и благодаря настойчивости все же сумели добиться успеха. За две минуты до финального свистка они заработали пенальти и Михаил Лаптев с "точки" не промахнулся.

По теме
yellow-arrow
Владимир Шепелев отклонил предложения от двух испанских клубов, - СМИ
yellow-arrow
У Зари многомесячные долги по зарплате и премиальным. Игроки угрожают бойкотом – источник
yellow-arrow
Вопрос стоимости. Очередной гранд заинтересовался Судаковым
Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
10.03.2024 в 18:01
Играл бы Белогубка за титан была бв ничья
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
10.03.2024 в 18:01
Играл бы Белогубка за титан была бв ничья
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости