Черноморец минимально победил любителей

Сегодня одесский "Черноморец" провел спарринг с любительской командой "Титан" (Одесса), которую возглавляет бывший футболист "моряков" Юрий Кулиш. Игра, которая проходила на клубной базе старших рангов в Совиньоне, завершилась их минимальной победой - 3:2. В этом поединке счет был открыт на 30-й минуте, когда боснийский легионер "Черноморца" Владимир Арсич отличился голом в свои ворота. Однако еще до перерыва команда Романа Григорчука забила два мяча: сначала точный удар по воротам "Титана" на 34-й нанес новоиспеченный новичок, аргентинец Фабрисио Альваренга, а затем, на 41-й, хозяев вывел вперед еще один новобранец – португальский нападающий Жозе Гомес.

В начале второго тайма напомнил о своих бомбардирских способностях принимавший участие в игре тренер "моряков" Алексей Антонов. Он забил третий мяч на 55-й минуте, увеличив разрыв в счете до двух голов. Однако любители не сникли и благодаря настойчивости все же сумели добиться успеха. За две минуты до финального свистка они заработали пенальти и Михаил Лаптев с "точки" не промахнулся.