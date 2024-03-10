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Вещь в себе, или Возвращение подземного короля. Акценты зрителя на играх 20-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Довелось прочесть после матча, трижды прерываемого воздушной тревогой, комментарий "большого знатока". Мол, смотреть это нет ни сил, ни желания. И пока не появятся нормальные легионеры, футбола у нас не будет.
Что сказать? Нужно быть очень далеким от происходящего сейчас в Украине, чтобы чего-то требовать или ожидать от ее футбола. Сам по себе чемпионат страны, в которой идет война – чудо. И даже с элементами сюрреализма. Спасибо, что живой! И рассматривать его можно и нужно не в сравнении с чем-либо, а исключительно как вещь в себе.
Или не смотреть вовсе. Мы как-нибудь обойдемся без ваших сил и вашего желания. А сравнивая этот тур с предыдущим, скажу, что в целом он выглядел поживее. Главной же особенностью его стало возвращение на трон короля – действующий чемпион возглавил турнирную таблицу. И есть ощущение, что надолго.
- Шахтер – Колос 3:2
- Кривбасс – Оболонь 1:0
- Днепр-1 – Рух 0:1
- Верес – Динамо 1:1
- Полесье – Александрия 1:2
- Черноморец – Ворскла 0:1
- Металлист 1925 – ЛНЗ 1:1
- Заря – Минай 2:0
Зрелищность. Возьму на себя смелость утверждать, что три четверти матчей тура смотрелись вполне прилично. Исходя из зачетной нормы: опасный момент у ворот не менее раза в десять минут, в среднем.
Конечно, самой смотрибельной стала игра с участием новоявленного лидера и пятью голами. Вслед за ней назвал бы поединок в Житомире. И третьей – встречу в Днепре. На которую не у всех достало сил и желания.
В сравнении с прочими, меньше остроты было в матчах "Верес" - "Динамо" и "Металлист 1925" - ЛНЗ. Но это не значит, что они навевали безудержную тоску. Такого я в туре не увидел.
Интрига. В этом смысле, тур стал, возможно, лучшим в сезоне. Повсюду исход игры решался в последние полтайма.
На 73-й минуте Бугай, удвоив счет, фактически принес победу "Заре". На 77-й – Гуцуляк в последний раз мог спасти от поражения "Днепр-1", но кипер "Руха" Ледвий ему этого не позволил. На 80-й – аналогичный последний шанс "Оболони" упустил Краснопир, чей удар отразил страж ворот "Кривбасса" Клищук.
Для "Полесья" последней попыткой взять хотя бы очко стал выстрел Крушинского в перекладину на 82-й минуте. А вот Юрченко на 86-й таки добыл ничью для ЛНЗ, реализовав пенальти. Гол Кевина на 88-й в итоге оказался победным для "Шахтера".
Промах Штогрина на второй компенсированной лишил последней надежды на спасение "Черноморец". И подлинной вишенкой на роскошном торте интриги стал гол с "точки" Мрвальевича, который увел-таки от поражения "Верес" - самый поздний забитый мяч в истории УПЛ: на восьмой компенсированной минуте.
Логика. А здесь все было максимально бескомпромиссно.
Половина поединков завершились абсолютно закономерно. Кристально справедлив счет 1:2 в Житомире в пользу "Александрии". Точно "наиграла" на свои два "сухих" гола "Заря" с "Минаем". "Шахтер" и "Рух" логично добились преимущества в один мяч над "Колосом" и "Днепром-1" соответственно.
Вторая половина результатов противоречила логике соотношения голевых возможностей. "Металлист 1925" должен был выигрывать у ЛНЗ. Ближе к победе над "Вересом" было и "Динамо". "Оболонь" вполне могла рассчитывать на ничью в Кривом Роге. Да и "Черноморец", пожалуй, все-таки скорее не заслуживал поражения от "Ворсклы".
Судейство. В третьем туре весны появился первый повод для разговора об ошибке рефери. На результат, впрочем, не повлиявшей. По мнению коллеги Юстаса, консультирующего меня здесь, на 14-й минуте в Одессе вместо предупреждения за симуляцию полтавчанину Ковталюку должен был быть назначен пенальти в ворота хозяев поля.
Был чрезвычайно удивлен "спорности" пенальти в ворота "Александрии", которую буквально высосали из пальца теле-эксперты. Протер глаза, однако и Юстас увидел то же, что и я: "В повторе сзади четко виден удар по ногам". Скучно людям, что ли, без скандалов? Хотя и здесь, в любом случае, на исходе встречи это не сказалось бы.
Везение. Самым фартовым сочту "Верес". Два удара в перекладину его ворот, при 0:1 (Андриевского – на 9-й минуте, и Дубинчака – на 88-й) – это вам не шутки. И только после этого дело завершилось роковым 11-метровым.
Если Бацула действительно навешивал, а не бил, тогда дико повезло "Ворскле" в Одессе. Ибо этот шальной гол на 89-й минуте решил судьбу матча в пользу гостей.
И, безусловно, Фортуна подсобила "Александрии", которую перекладина уберегла от потери двух очков после удара Крушинского в концовке.
Личности. В первую очередь выделил бы вратаря "Руха" Ледвия, оставшегося "сухим" с шестью взрослыми сэйвами.
Следующим у меня будет Ковалец с пятью участиями в ключевых моментах игры, среди которых и оба гола "Александрии". Третьим – Судаков из "Шахтера": четыре эпизода, включая гол.
После них назову александрийца Михайленко. А самым эффективным показал себя Кевин ("Шахтер"): два момента – два гола.
Симпатии. Больше всего футбола увидел в игре чемпиона – с десяток заслуживающих внимания моментов у ворот соперника. Второй в списке моих предпочтений тура будет "Александрия". Затем одинаково понравились "Заря" и "Рух". И, несмотря ни на что, "Полесье".
Норматив зрительского зачета выполнили также "Кривбасс", "Металлист 1925", "Днепр-1" и, пожалуй, все-таки "Ворскла".
Хуже всех смотрелся однозначно ЛНЗ – ровным счетом ничего, кроме гола с пенальти под занавесочку.
Таблица. Итак, после неполных двух третей сезона гонку возглавил "Шахтер". И боюсь, что уже до самого финиша. Как сказал бы Линекер, УПЛ – это такая игра, в которую играют 16 команд, а выигрывает команда Ахметова.
Неудача "Днепра-1" отбросившая его пока на третье место, выглядит знаковой. Мне по-прежнему не верится в успех клуба, чье благополучие на фоне конкурентов оставляет желать лучшего.
Притормозило "Динамо", но это не должно существенно помешать его ожидаемому взлету на вторую ступеньку таблицы.
Успех "Руха" в "лобовом" поединке позволяет ему оставаться в обойме борцов за Европу. Тогда как обойденное им "Полесье" продолжает "садиться".
Отмечаем удаление от зоны риска "Александрии" и "Зари".
"Металлисту 1925", как и предупреждал автор этих строк, выдали слишком много авансов. На которые банально купился и сам последний, дав слишком радужный прогноз для новой команды Скрипника. Ну и поделом. А харьковчане увязают в "переходной" зоне.
Важное очко выцарапал "Верес", "сидящий на колесе" у них и "Оболони". Для него еще отнюдь не вечер.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|18
|12
|4
|2
|37 - 17
|40
|2
|СК Днепр-1
|20
|11
|5
|4
|28 - 18
|38
|3
|Кривбасс
|19
|11
|4
|4
|36 - 22
|37
|4
|Динамо
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|5
|Рух
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|6
|Полесье
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|7
|Ворскла
|19
|7
|5
|7
|20 - 27
|26
|8
|Колос
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|9
|ЛНЗ
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|10
|Черноморец
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|11
|Заря
|17
|4
|7
|6
|18 - 19
|19
|12
|ФК Александрия
|18
|4
|5
|9
|12 - 23
|17
|13
|Металлист 1925
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14
|Оболонь
|18
|3
|6
|9
|11 - 24
|15
|15
|Верес
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16
|ФК Минай
|18
|1
|7
|10
|9 - 27
|10
Анонсы. Пялился-пялился на афиши следующего тура, да так ничего и не высмотрел. На редкость они какие-то будничные.
Поэтому лишь методом исключения выделю встречу "Динамо" с "Зарей". Команда Шовковского впервые споткнулась, тогда как команда Коваля постепенно обретает контуры игрового рисунка. Любопытно, насколько сегодня первые сильнее вторых. А в том, что сильнее, особых сомнений как-то не возникает. Интригует не результат…
УПЛ-ТВ. Не перестаю удивляться: уж третий тур прошел, а выставить нормальное соотношение звука все не судьба. Иной раз, чтобы услышать комментатора, приходится добавлять громкость так, что реклама в перерыве просто орет благим матом. Или это какие-то особенности именно моего транслятора?
Студии и интервью почти не смотрю: интересует сама игра. Появился новый для меня комментаторский голос – Михаила Спиваковского. Пока не буду торопиться с его зрительской оценкой. Несомненно одно: он оригинален в сравнении с остальными, и искренне пытается оживить картинку. Посмотрим, как это у него получится.
Однако не всем такое по вкусу. Уже говорил, что у нас целые поколения взращены на "цифровых сухарях" а ля Босянок энд Михайлюк. А по мне, уж лучше такая свежая струя. Но повторюсь, с выводами не тороплюсь. И, зная Мишу, по-прежнему склоняюсь к тому, что этот жанр для него априори несколько тесноват.
А продолжение нашего футбольного телесериала последует уже во вторник…
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