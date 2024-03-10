Вещь в себе, или Возвращение подземного короля. Акценты зрителя на играх 20-го тура УПЛ

Довелось прочесть после матча, трижды прерываемого воздушной тревогой, комментарий "большого знатока". Мол, смотреть это нет ни сил, ни желания. И пока не появятся нормальные легионеры, футбола у нас не будет.

Что сказать? Нужно быть очень далеким от происходящего сейчас в Украине, чтобы чего-то требовать или ожидать от ее футбола. Сам по себе чемпионат страны, в которой идет война – чудо. И даже с элементами сюрреализма. Спасибо, что живой! И рассматривать его можно и нужно не в сравнении с чем-либо, а исключительно как вещь в себе.

Или не смотреть вовсе. Мы как-нибудь обойдемся без ваших сил и вашего желания. А сравнивая этот тур с предыдущим, скажу, что в целом он выглядел поживее. Главной же особенностью его стало возвращение на трон короля – действующий чемпион возглавил турнирную таблицу. И есть ощущение, что надолго.

Шахтер – Колос 3:2

Кривбасс – Оболонь 1:0

Днепр-1 – Рух 0:1

Верес – Динамо 1:1

Полесье – Александрия 1:2

Черноморец – Ворскла 0:1

Металлист 1925 – ЛНЗ 1:1

Заря – Минай 2:0

Зрелищность. Возьму на себя смелость утверждать, что три четверти матчей тура смотрелись вполне прилично. Исходя из зачетной нормы: опасный момент у ворот не менее раза в десять минут, в среднем.

Конечно, самой смотрибельной стала игра с участием новоявленного лидера и пятью голами. Вслед за ней назвал бы поединок в Житомире. И третьей – встречу в Днепре. На которую не у всех достало сил и желания.

В сравнении с прочими, меньше остроты было в матчах "Верес" - "Динамо" и "Металлист 1925" - ЛНЗ. Но это не значит, что они навевали безудержную тоску. Такого я в туре не увидел.

Интрига. В этом смысле, тур стал, возможно, лучшим в сезоне. Повсюду исход игры решался в последние полтайма.

На 73-й минуте Бугай, удвоив счет, фактически принес победу "Заре". На 77-й – Гуцуляк в последний раз мог спасти от поражения "Днепр-1", но кипер "Руха" Ледвий ему этого не позволил. На 80-й – аналогичный последний шанс "Оболони" упустил Краснопир, чей удар отразил страж ворот "Кривбасса" Клищук.

Для "Полесья" последней попыткой взять хотя бы очко стал выстрел Крушинского в перекладину на 82-й минуте. А вот Юрченко на 86-й таки добыл ничью для ЛНЗ, реализовав пенальти. Гол Кевина на 88-й в итоге оказался победным для "Шахтера".

Промах Штогрина на второй компенсированной лишил последней надежды на спасение "Черноморец". И подлинной вишенкой на роскошном торте интриги стал гол с "точки" Мрвальевича, который увел-таки от поражения "Верес" - самый поздний забитый мяч в истории УПЛ: на восьмой компенсированной минуте.

Логика. А здесь все было максимально бескомпромиссно.

Половина поединков завершились абсолютно закономерно. Кристально справедлив счет 1:2 в Житомире в пользу "Александрии". Точно "наиграла" на свои два "сухих" гола "Заря" с "Минаем". "Шахтер" и "Рух" логично добились преимущества в один мяч над "Колосом" и "Днепром-1" соответственно.

Вторая половина результатов противоречила логике соотношения голевых возможностей. "Металлист 1925" должен был выигрывать у ЛНЗ. Ближе к победе над "Вересом" было и "Динамо". "Оболонь" вполне могла рассчитывать на ничью в Кривом Роге. Да и "Черноморец", пожалуй, все-таки скорее не заслуживал поражения от "Ворсклы".

Судейство. В третьем туре весны появился первый повод для разговора об ошибке рефери. На результат, впрочем, не повлиявшей. По мнению коллеги Юстаса, консультирующего меня здесь, на 14-й минуте в Одессе вместо предупреждения за симуляцию полтавчанину Ковталюку должен был быть назначен пенальти в ворота хозяев поля.

Был чрезвычайно удивлен "спорности" пенальти в ворота "Александрии", которую буквально высосали из пальца теле-эксперты. Протер глаза, однако и Юстас увидел то же, что и я: "В повторе сзади четко виден удар по ногам". Скучно людям, что ли, без скандалов? Хотя и здесь, в любом случае, на исходе встречи это не сказалось бы.

Везение. Самым фартовым сочту "Верес". Два удара в перекладину его ворот, при 0:1 (Андриевского – на 9-й минуте, и Дубинчака – на 88-й) – это вам не шутки. И только после этого дело завершилось роковым 11-метровым.

Если Бацула действительно навешивал, а не бил, тогда дико повезло "Ворскле" в Одессе. Ибо этот шальной гол на 89-й минуте решил судьбу матча в пользу гостей.

И, безусловно, Фортуна подсобила "Александрии", которую перекладина уберегла от потери двух очков после удара Крушинского в концовке.

Личности. В первую очередь выделил бы вратаря "Руха" Ледвия, оставшегося "сухим" с шестью взрослыми сэйвами.

Следующим у меня будет Ковалец с пятью участиями в ключевых моментах игры, среди которых и оба гола "Александрии". Третьим – Судаков из "Шахтера": четыре эпизода, включая гол.

После них назову александрийца Михайленко. А самым эффективным показал себя Кевин ("Шахтер"): два момента – два гола.

Симпатии. Больше всего футбола увидел в игре чемпиона – с десяток заслуживающих внимания моментов у ворот соперника. Второй в списке моих предпочтений тура будет "Александрия". Затем одинаково понравились "Заря" и "Рух". И, несмотря ни на что, "Полесье".

Норматив зрительского зачета выполнили также "Кривбасс", "Металлист 1925", "Днепр-1" и, пожалуй, все-таки "Ворскла".

Хуже всех смотрелся однозначно ЛНЗ – ровным счетом ничего, кроме гола с пенальти под занавесочку.

Таблица. Итак, после неполных двух третей сезона гонку возглавил "Шахтер". И боюсь, что уже до самого финиша. Как сказал бы Линекер, УПЛ – это такая игра, в которую играют 16 команд, а выигрывает команда Ахметова.

Неудача "Днепра-1" отбросившая его пока на третье место, выглядит знаковой. Мне по-прежнему не верится в успех клуба, чье благополучие на фоне конкурентов оставляет желать лучшего.

Притормозило "Динамо", но это не должно существенно помешать его ожидаемому взлету на вторую ступеньку таблицы.

Успех "Руха" в "лобовом" поединке позволяет ему оставаться в обойме борцов за Европу. Тогда как обойденное им "Полесье" продолжает "садиться".

Отмечаем удаление от зоны риска "Александрии" и "Зари".

"Металлисту 1925", как и предупреждал автор этих строк, выдали слишком много авансов. На которые банально купился и сам последний, дав слишком радужный прогноз для новой команды Скрипника. Ну и поделом. А харьковчане увязают в "переходной" зоне.

Важное очко выцарапал "Верес", "сидящий на колесе" у них и "Оболони". Для него еще отнюдь не вечер.

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 18 12 4 2 37 - 17 40 2 СК Днепр-1 20 11 5 4 28 - 18 38 3 Кривбасс 19 11 4 4 36 - 22 37 4 Динамо 17 11 2 4 39 - 21 35 5 Рух 20 8 9 3 28 - 20 33 6 Полесье 19 9 6 4 25 - 14 33 7 Ворскла 19 7 5 7 20 - 27 26 8 Колос 19 5 9 5 15 - 14 24 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19 - 22 24 10 Черноморец 18 7 2 9 26 - 26 23 11 Заря 17 4 7 6 18 - 19 19 12 ФК Александрия 18 4 5 9 12 - 23 17 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20 - 35 16 14 Оболонь 18 3 6 9 11 - 24 15 15 Верес 19 2 7 10 17 - 31 13 16 ФК Минай 18 1 7 10 9 - 27 10

Анонсы. Пялился-пялился на афиши следующего тура, да так ничего и не высмотрел. На редкость они какие-то будничные.

Поэтому лишь методом исключения выделю встречу "Динамо" с "Зарей". Команда Шовковского впервые споткнулась, тогда как команда Коваля постепенно обретает контуры игрового рисунка. Любопытно, насколько сегодня первые сильнее вторых. А в том, что сильнее, особых сомнений как-то не возникает. Интригует не результат…

УПЛ-ТВ. Не перестаю удивляться: уж третий тур прошел, а выставить нормальное соотношение звука все не судьба. Иной раз, чтобы услышать комментатора, приходится добавлять громкость так, что реклама в перерыве просто орет благим матом. Или это какие-то особенности именно моего транслятора?

Студии и интервью почти не смотрю: интересует сама игра. Появился новый для меня комментаторский голос – Михаила Спиваковского. Пока не буду торопиться с его зрительской оценкой. Несомненно одно: он оригинален в сравнении с остальными, и искренне пытается оживить картинку. Посмотрим, как это у него получится.

Однако не всем такое по вкусу. Уже говорил, что у нас целые поколения взращены на "цифровых сухарях" а ля Босянок энд Михайлюк. А по мне, уж лучше такая свежая струя. Но повторюсь, с выводами не тороплюсь. И, зная Мишу, по-прежнему склоняюсь к тому, что этот жанр для него априори несколько тесноват.

А продолжение нашего футбольного телесериала последует уже во вторник…

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