"Где-то за 4 месяца". Экс-игрок Зари признался, что клуб должен ему деньги

Бывший защитник "Зари" Максим Имереков, который ныне защищает цвета "Металлиста 1925", рассказал о задолженности перед ним со стороны луганского клуба.

"Со мной "Заря" не рассчиталась. Они должны мне зарплату где-то за четыре месяца. У меня продолжается диалог с клубом, они мне звонят и хотят все решить. Я открыт к переговорам, но пока что ничего не решено. Обращался ли я в Палату по разрешению споров? Да, все в процессе.

Когда я играл в "Заре", то большой задолженности перед футболистами не было, бывали и времена, когда постоянно платили. Если задержка по зарплате и происходила, то несущественная, где-то месяц, для украинского футбола это нормально. А какая у них ситуация сейчас, я не знаю.

Как было с точки зрения комфорта, коммуникации, финансов? Было ненормально, подробности говорить не хочу, о них уже рассказывали в других интервью, но сейчас, возможно, что-то поменялось, потому что, смотрю, игроки там продлевают контракты. Если люди в "Заре" хотят что-то изменить в команде, то это они должны говорить, а не я. Я сейчас представляю другой клуб и не хочу вспоминать, что было год назад", - сказал Имереков.