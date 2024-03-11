Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Динамо отличился голевой передачей в матче с Аяксом
Джастин Лонвейк результативно выступает на родине
Фото: Instagram
Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк, который сейчас играет в аренде за "Фортуну" Ситтард, отличился результативным действием за свой нынешний клуб.
24-летний нидерландец вышел в стартовом составе команды против "Аякса" и провел на поле 76 минут. В начале второго тайма он отдал ассист на Дероя Дуарте. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.
Заметим, что в предыдущем поединке с "Эксельсиором" (5:2) Джастин отметился голом и голевой передачей. Всего он провел 8 матчей за нидерландский клуб.
Напомним, первую часть сезона Лонвейк провел в бельгийском "Андерлехте", а в январе 2024-го года отправился в аренду в "Фортуну".
Популярное сейчас
- Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба
- "Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море
- На турнире в Индиан-Уэллсе на украинскую теннисистку вышла формально нейтральная, а фактически представительница РФ
- Кривбасс догоняет Шахтер, Полесье снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже