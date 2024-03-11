Легионер Динамо отличился голевой передачей в матче с Аяксом

Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк, который сейчас играет в аренде за "Фортуну" Ситтард, отличился результативным действием за свой нынешний клуб.

24-летний нидерландец вышел в стартовом составе команды против "Аякса" и провел на поле 76 минут. В начале второго тайма он отдал ассист на Дероя Дуарте. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Заметим, что в предыдущем поединке с "Эксельсиором" (5:2) Джастин отметился голом и голевой передачей. Всего он провел 8 матчей за нидерландский клуб.

Напомним, первую часть сезона Лонвейк провел в бельгийском "Андерлехте", а в январе 2024-го года отправился в аренду в "Фортуну".