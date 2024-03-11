Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба
Дьемерси Мбокани покинул армянский "Ноа"
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани покинул армянский клуб "Ноа", сообщает Transfermarkt.
38-летний конголезец присоединился к команде из Еревана в августе 2023 года. За это время он провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Таким образом, футболист получил статус свободного агента.
Напомним, Мбокани с 2013 по 2018 годы был на контракте в "Динамо". Он также является самым дорогим футболистом в истории киевского клуба. Летом 2013-го "бело-синие" заплатили за игрока "Андерлехту" 11 миллионов евро.
После ухода из столичного клуба Дьемерси выступал за "Антверпен", "Аль-Кувейт" и "Васланд-Беверен".
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