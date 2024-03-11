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Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба

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Дьемерси Мбокани покинул армянский "Ноа"

Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани покинул армянский клуб "Ноа", сообщает Transfermarkt.

38-летний конголезец присоединился к команде из Еревана в августе 2023 года. За это время он провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Таким образом, футболист получил статус свободного агента.

Напомним, Мбокани с 2013 по 2018 годы был на контракте в "Динамо". Он также является самым дорогим футболистом в истории киевского клуба. Летом 2013-го "бело-синие" заплатили за игрока "Андерлехту" 11 миллионов евро.

После ухода из столичного клуба Дьемерси выступал за "Антверпен", "Аль-Кувейт" и "Васланд-Беверен".

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Дьемерси Мбокани
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Maldini (Киев)
11.03.2024 в 13:50
Нужно вопитывать и выращивать СВОИХ,а не искать готовых из Африки!?
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Комментарии 4
avatar
Maldini (Киев)
11.03.2024 в 13:50
Нужно вопитывать и выращивать СВОИХ,а не искать готовых из Африки!?
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
11.03.2024 в 12:12
топ форвард був, як і бангура
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0
0
жека-киев (биг виладж)
11.03.2024 в 13:29
До Бангура, йому дуже далеко, як і до Брауна Ідіає, або Мораеса.Не було в Динамо форварда, після Мораеса вже
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0
0
oda1979 (Запорожье)
11.03.2024 в 11:02
шлак
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0
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