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Матч Динамо - Заря рассудит Романов. Все назначения арбитров на 21-й тур УПЛ

Премьер-лига

Комитет арбитров УАФ сделал такой выбор

Матч Динамо - Заря рассудит Романов. Все назначения арбитров на 21-й тур УПЛ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 21-го тура сезона-2023/2024.

21 тур

12.03.2024

"ЛНЗ" - "Днепр-1". Ковалевка. Стадион "Колос". 13:00. Арбитр - Афанасьев А. А. (Харьков), Арбитр ВАА - Копиевский В. В. (Кропивницкий),

"Динамо" - "Заря". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Романов В. М. (Днепр), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

"Шахтер" - "Минай". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Новохатний В. В. (Черкассы), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье),

15.03.2024

"Александрия" - "Ворскла". Александрия. Стадион "Ника". 18:00. Арбитр - Омельченко А. В. (Славянск), Арбитр ВАА - Блавацкий Р. А. (Львов),

16.03.2024

"Металлист 1925" - "Рух". Киев. Стадион "Левый берег". 13:00. Арбитр - Заброда К. В. (Сумы), Арбитр ВАА - Балакин М. А. (Киевская обл.),

"Оболонь" - "Полесье". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15:30. Арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Коваленко А. А. (Полтава),

"Кривбасс" - "Колос". Кривой Рог. СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Козик Я. В. (Мукачево), Арбитр ВАА - Деревинский А. О. (Хмельницкий),

17.03.2024

"Черноморец" - "Верес". Одесса. Стадион "Черноморец". 15:30. Арбитр - Романюк А. М. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Шандор А. А. (Львов).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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