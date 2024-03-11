Матч Динамо - Заря рассудит Романов. Все назначения арбитров на 21-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 21-го тура сезона-2023/2024.

21 тур

12.03.2024

"ЛНЗ" - "Днепр-1". Ковалевка. Стадион "Колос". 13:00. Арбитр - Афанасьев А. А. (Харьков), Арбитр ВАА - Копиевский В. В. (Кропивницкий),

"Динамо" - "Заря". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Романов В. М. (Днепр), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

"Шахтер" - "Минай". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Новохатний В. В. (Черкассы), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье),

15.03.2024

"Александрия" - "Ворскла". Александрия. Стадион "Ника". 18:00. Арбитр - Омельченко А. В. (Славянск), Арбитр ВАА - Блавацкий Р. А. (Львов),

16.03.2024

"Металлист 1925" - "Рух". Киев. Стадион "Левый берег". 13:00. Арбитр - Заброда К. В. (Сумы), Арбитр ВАА - Балакин М. А. (Киевская обл.),

"Оболонь" - "Полесье". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15:30. Арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Коваленко А. А. (Полтава),

"Кривбасс" - "Колос". Кривой Рог. СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Козик Я. В. (Мукачево), Арбитр ВАА - Деревинский А. О. (Хмельницкий),

17.03.2024

"Черноморец" - "Верес". Одесса. Стадион "Черноморец". 15:30. Арбитр - Романюк А. М. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Шандор А. А. (Львов).