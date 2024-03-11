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Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон УПЛ

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Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон УПЛ

shakhtar.com

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"Шахтер" исключил центрального защитника Дмитрия Чигринского из заявки на текущий сезон УПЛ. На официальном сайте лиги в профиле 37-летнего футболиста значится как "отзаявлен".

Ранее фамилия Чигринского исчезла из списка игроков на сайте клуба. После этого агент Дмитрия заявлял, что контракт его клиента с дончанами действует до 30 июня 2024 года и также передавал "привет" дизайнеру сайта горняков.

Напомним, последний раз Дмитрий попадал в заявку на матч в середине ноября, когда "Шахтер" встречался с "Днепром-1" в чемпионате Украины (1:3).

Всего в текущем сезоне он провел 4 матча без результативных действий.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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