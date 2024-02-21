"Дизайнеру сайту Шахтера большой привет". Агент отреагировал на "исчезновение" Чигринского

Агент Александр Панков, представляющий интересы защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского, прокомментировал отсутствие своего клиента в списке игроков команды на официальном сайте клуба.

Также футболиста нет в заявку клуба на Лигу Европы на сайте УЕФА, хотя на сайте хотя на сайте УПЛ его профиль в составе команды присутствует.

"Дмитрий Чигринский – игрок ФК "Шахтер" до 30.06.2024. Восстановление уже на финальной стадии. На него рассчитывают, и ждут в общей группе. Удачи "Шахтеру" в матче с "Марселем". А дизайнеру сайта горняков большой "привет", – написал Панков на своей странице в Instaagram.

Напомним, последний раз Дмитрий попадал в заявку на матч в середине ноября, когда "Шахтер" встречался с "Днепром-1" в чемпионате Украины (1:3).

Всего в текущем сезоне он провел 4 матча без результативных действий.