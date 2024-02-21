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"Дизайнеру сайту Шахтера большой привет". Агент отреагировал на "исчезновение" Чигринского

Премьер-лига

Защитник отсутствует в перечне игроков "горняков" на официальном сайте клуба

"Дизайнеру сайту Шахтера большой привет". Агент отреагировал на "исчезновение" Чигринского

shakhtar.com

Новина українською

Агент Александр Панков, представляющий интересы защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского, прокомментировал отсутствие своего клиента в списке игроков команды на официальном сайте клуба.

Также футболиста нет в заявку клуба на Лигу Европы на сайте УЕФА, хотя на сайте хотя на сайте УПЛ его профиль в составе команды присутствует.

"Дмитрий Чигринский – игрок ФК "Шахтер" до 30.06.2024. Восстановление уже на финальной стадии. На него рассчитывают, и ждут в общей группе.

Удачи "Шахтеру" в матче с "Марселем". А дизайнеру сайта горняков большой "привет", – написал Панков на своей странице в Instaagram.

Напомним, последний раз Дмитрий попадал в заявку на матч в середине ноября, когда "Шахтер" встречался с "Днепром-1" в чемпионате Украины (1:3).

Всего в текущем сезоне он провел 4 матча без результативных действий.

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Дмитрий Чигринский Шахтер (Донецк) Александр Панков
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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