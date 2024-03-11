Президент Полесья подтвердил отставку Калитвинцева и представил его преемника

Президент " Полесья " Геннадий Буткевич подтвердил отставку главного тренера команды Юрия Калитвинцева.

- Геннадий Владиславович, вокруг клуба сейчас много слухов относительно смены тренера, как вы можете прокомментировать это?

- Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня согласовать его. Юрий Калитвинцев — человек, которого я очень уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду, что он сделал для футбольного клуба "Полесье".

- Как вы оцените период работы Юрия Николаевича в должности главного тренера?

- Юрий Калитвинцев – человек-эпох в истории житомирского футбола. Летом 2021 года, когда Юрий Николаевич принял мое предложение возглавить команду, началась новая успешная эпоха в истории ФК "Полесье". Мы вместе прошли начало полномасштабной войны. Я могу с уверенностью сказать, что в тот момент именно Калитвинцев сохранил склад. Несмотря на постоянный интерес к нашим игрокам в тот период, никто не покинул клуб. Вместе с ним мы прошли очень большое испытание. И этим составом игроков он выиграл Первую лигу и вывел команду в Премьер-лигу. И за это историческое достижение мы должны поблагодарить именно Юрия Николаевича.

Амбициозный, опытный и сильный характером человек. Тренер, создавший команду-чемпиона. Тренер, впервые выведший "Полесье" в полуфинал Кубка Украины. Это навсегда в истории житомирского футбола. Как можно относиться к такому тренеру? Только с большой благодарностью и уважением.

- Как вы лично приняли решение тренера об отставке?

- Признаюсь — очень тяжело. С начала 80-х годов я начал руководить людьми, занимал на жизненном пути разные руководящие должности. Я очень хорошо понимаю, как трудно найти достойных, честных и мужественных людей. Самое сложное для меня это расставаться с людьми. Потому для меня сейчас очень сложный момент. Вместе с Юрием Калитвинцевым мы прошли долгий и сложный путь. На его плечи упала чрезвычайная нагрузка. После попадания в УПЛ кроме тренировочного процесса через него проходили многочисленные фамилии новичков, он должен был брать на себя всю ответственность за каждого, кого он оценивал и утверждал. Так происходило с каждым, кто приходил и с каждым, кто шел.

Вообще, за весь период нашего сотрудничества он всегда находил разумные решения и достойно справлялся со всеми трудностями. Но сейчас, по его словам, он чувствует усталость и не может подвести команду, поэтому решение об отставке Юрия Николаевича одно из самых сложных как для него, так и для меня.

Но я хочу заверить всех болельщиков, что клуб продолжает динамично развиваться. У нас формируется структура спортивного блока, которую недавно возглавляет спортдиректор Владимир Тесля. Также создан отдел скаутинга под руководством Анатолия Волкова. Большую помощь клубу оказал за это время Вадим Шаблий, за что я ему очень благодарен и мы с ним продолжим это сотрудничество. В то же время мы также открыты для работы со всеми агентами и агентствами.

- Как клуб будет работать дальше после отставки?

- Юрий Калитвинцев имел мое полное доверие, поэтому мы не готовились к смене тренера. Из-за стремительных событий мы решили назначить и.о. главного тренера. Он будет представлен команде во вторник, 12 марта.

- Появились слухи, что команду может возглавить иностранный специалист?

Исполняющим обязанности назначен Сергей Шищенко. При всем уважении к иностранным тренерам я считаю, что "Полесье" должен возглавить именно украинский специалист. У нас много талантливых специалистов Вернидуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук и хотел бы, чтобы к этой команде специалистов присоединился и Шищенко.

- Напоследок, что вы хотели бы сказать болельщикам ФК "Полесье"?

Прежде всего, я благодарен каждому болельщику, любящим и верящим в команду. Я это очень ценю. Я чувствую, что мы задолжали болельщикам за последние результаты и обещаю — клуб приложит все усилия, чтобы вернуть этот долг болельщикам.