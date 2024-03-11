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Президент Звягеля: Боюсь, что Шищенко выиграет все матчи с Полесьем и не вернется к нам
У Полесья новый тренер, Калитвинцев подал в отставку
uafc.org.ua
Президент второлиговского "Звягеля" Дмитрий Костюк прокомментировал уход главного тренера команды Сергея Шищенко,
– Посмотрим, как будут дальше разворачиваться события. Шищенко пока что исполняющий обязанности в "Полесье" и я надеюсь, что он вернется к нам. Хотя, зная Шищенко, он может выиграть все матчи в "Полесьяе", и потом встанет вопрос, чтобы оставить его главным тренером. Это мой страх (смеется).
Я вангую, что ближайшие матчи "Полесье" точно выиграет, и вопрос, чтобы оставить Шищенко точно встанет, а мне бы хотелось, чтобы он вернулся в "Звягель", потому что нам нужно выиграть чемпионат Второй лиги, а без него будет тяжело.
– Что вы сказали Шищенко перед его вояжем в "Полесье"?
– Я его благословил, ведь он идет в УПЛ и "Полесье". Но надеюсь, что он вернется к нам.
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