Президент Звягеля: Боюсь, что Шищенко выиграет все матчи с Полесьем и не вернется к нам

Президент второлиговского "Звягеля" Дмитрий Костюк прокомментировал уход главного тренера команды Сергея Шищенко, который стал и.о. главного тренера "Полесья" после отставки Юрия Калитвинцева.

– Посмотрим, как будут дальше разворачиваться события. Шищенко пока что исполняющий обязанности в "Полесье" и я надеюсь, что он вернется к нам. Хотя, зная Шищенко, он может выиграть все матчи в "Полесьяе", и потом встанет вопрос, чтобы оставить его главным тренером. Это мой страх (смеется).

Я вангую, что ближайшие матчи "Полесье" точно выиграет, и вопрос, чтобы оставить Шищенко точно встанет, а мне бы хотелось, чтобы он вернулся в "Звягель", потому что нам нужно выиграть чемпионат Второй лиги, а без него будет тяжело.

– Что вы сказали Шищенко перед его вояжем в "Полесье"?

– Я его благословил, ведь он идет в УПЛ и "Полесье". Но надеюсь, что он вернется к нам.