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Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер – Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12 марта 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
К перерыву на матчи сборных "Шахтер" может отправиться со стопроцентным показателем побед в весенней части – достаточно победить последнюю команду чемпионата "Минай".
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Матч 21-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Минаем" состоится во вторник, 12 марта, в 18:00 во Львове. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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