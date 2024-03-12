Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

К перерыву на матчи сборных "Шахтер" может отправиться со стопроцентным показателем побед в весенней части – достаточно победить последнюю команду чемпионата "Минай".

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Матч 21-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Минаем" состоится во вторник, 12 марта, в 18:00 во Львове. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.