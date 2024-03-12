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Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер – Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12 марта 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

К перерыву на матчи сборных "Шахтер" может отправиться со стопроцентным показателем побед в весенней части – достаточно победить последнюю команду чемпионата "Минай".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 21-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Минаем" состоится во вторник, 12 марта, в 18:00 во Львове. Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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