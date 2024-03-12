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Шахтер - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
Во вторник, 12 марта состоится поединок 21-го тура, в котором будут играть "Шахтер" и "Минай". Дончане лидируют в турнирной таблице, набрав 40 зачетных пунктов. Закарпатцы с 10 очками занимают последнюю позицию.
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"Горняки" в минувшем туре обыграли "Колос" (3:2), а минайцы уступили "Заре" (0:2).
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 21-й тур
12 марта 2024. Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Минай"
Арбитр - Владимир Новохатний
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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