Шахтер - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Во вторник, 12 марта состоится поединок 21-го тура, в котором будут играть "Шахтер" и "Минай". Дончане лидируют в турнирной таблице, набрав 40 зачетных пунктов. Закарпатцы с 10 очками занимают последнюю позицию.

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"Горняки" в минувшем туре обыграли "Колос" (3:2), а минайцы уступили "Заре" (0:2).

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур

12 марта 2024. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Минай"

Арбитр - Владимир Новохатний

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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