Успеет переместиться на Динамо? Сергей Ребров посетил матч в Ковалевке

В Ковалевке стартовал 21-й тур УПЛ. ЛНЗ принимает "Днепр-1". Напомним, пока что из-за состояния газона черкасская команда не может принимать соперников дома, поэтому играет на поле "Колоса".

Матч в Ковалевке посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Его выхватили объективы телекамер в начале прямой трансляции из Ковалевки.

Отметим, что сегодня же, 12-го марта, в Киеве пройдет центральный матч тура между "Динамо" и "Зарей". Планируется его начало на 15:30. Игра состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Также добавим, что уже 14-го марта начнется сбор сборной Украины перед плей-офф Евро-2024.