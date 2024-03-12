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Успеет переместиться на Динамо? Сергей Ребров посетил матч в Ковалевке
Между Колосом и Днепром-1
Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол
В Ковалевке стартовал 21-й тур УПЛ. ЛНЗ принимает "Днепр-1". Напомним, пока что из-за состояния газона черкасская команда не может принимать соперников дома, поэтому играет на поле "Колоса".
Матч в Ковалевке посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Его выхватили объективы телекамер в начале прямой трансляции из Ковалевки.
Отметим, что сегодня же, 12-го марта, в Киеве пройдет центральный матч тура между "Динамо" и "Зарей". Планируется его начало на 15:30. Игра состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Также добавим, что уже 14-го марта начнется сбор сборной Украины перед плей-офф Евро-2024.
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