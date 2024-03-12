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Последствия бойкота? Заря выходит на матч с Динамо с молодежью в основе
Начало в 15:30
Фото: ФК Динамо
Во вторник, 12 марта состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" сыграет с "Зарей". Наставники обеих команд уже объявили стартовые составы на игру:
"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Кабаев, Волошин, Ванат
Запасные: Нещерет, Моргун, Андриевский, Караваев, Дячук, Диалло, Сирота, Беловар, Дубинчак, Бенито, Маткевич, Пономаренко
"Заря": Сапутин, Капустян, Джордан, Токарь, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев, Ндур
Запасные: Набит, Байрук, Гильерме, Мариновский, Герреро, Доронин
Напомним, что команда занимает четвертое и двенадцатое места в таблице.
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