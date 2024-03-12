  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Последствия бойкота? Заря выходит на матч с Динамо с молодежью в основе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Последствия бойкота? Заря выходит на матч с Динамо с молодежью в основе

Премьер-лига
Обновлено

Начало в 15:30

Последствия бойкота? Заря выходит на матч с Динамо с молодежью в основе

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Во вторник, 12 марта состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" сыграет с "Зарей". Наставники обеих команд уже объявили стартовые составы на игру:

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Кабаев, Волошин, Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Андриевский, Караваев, Дячук, Диалло, Сирота, Беловар, Дубинчак, Бенито, Маткевич, Пономаренко

"Заря": Сапутин, Капустян, Джордан, Токарь, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев, Ндур

Запасные: Набит, Байрук, Гильерме, Мариновский, Герреро, Доронин

Напомним, что команда занимает четвертое и двенадцатое места в таблице.

По теме
yellow-arrow
Успеет ли во Львов на Шахтер? Сергей Ребров за день посетил два матча УПЛ
yellow-arrow
Спад вице-чемпиона продолжается. ЛНЗ - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Динамо – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 16:18
слив дупаме аж бегом
Ответить
3
1
Вернуться к новостям
Комментарии 11
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 16:18
слив дупаме аж бегом
Ответить
3
1
avatar
Вarcelinius
12.03.2024 в 16:22
"Сдаёмсууу." (с)
Ответить
2
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 16:25
"А что, "Dynамо" бежит?" - "Все бегут!" (с)
 
2
1
tekutiev (донецк,Украина)
12.03.2024 в 15:07
о долгах вспомнили именно перед матчем с динамо. ......луганские.
Ответить
3
5
avatar
Вarcelinius
12.03.2024 в 15:10
Вот именно, г....ы луганские.
Ответить
0
6
avatar
Вarcelinius
12.03.2024 в 15:07
Заря, нафига Динамо сливаете? Спортивный принцип уже не катит? Во главу угла только деньги? А может вы не доедаете, живёте в бараках и носите обноски?
Ответить
5
2
Скачков Леонід (Рівне)
12.03.2024 в 14:56
СаШо, кров з носа,потрібно знайти креативних хлопців з юнацької команди в центр півзахисту.Це мозок команди.Одному Шапаренко не під силу все це тягнути.Щоб в майбутньому не виникало ситуації,як з Вересом-травмувався Буя,дискваліфікований Бражко і все,немає кому грати.Шепєлєв і Андрієвський-це найгірше,що може бути.Ні креативу,ні техніки,нічого немає в цих двох поліняк.Пас на ближнього поперек-назад і вся гра.З таким центром півзахисту важко буде конкурувати навіть в УПЛ,не кажучи вже про Європу.Якщо Динамо хоче пермагати,в тому числі і Зорю сьогодні,то цих двох недофутболістів не повинно бути в основі.
Ответить
4
2
avatar
Вarcelinius
12.03.2024 в 15:24
А шо ещё можно ждать от столичных гламурёнышей?
Ответить
2
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 16:11
фоточки с татушечками
 
1
1
Alex-696 (Немирів)
12.03.2024 в 16:29
Фотосет з татушечками - це до мудрика
 
0
2
Alex-696 (Немирів)
12.03.2024 в 16:30
Фоточки
 
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости