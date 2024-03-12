Тренер ЛНЗ подтвердил приход в команду вингера из чемпионата Словакии

СМИ в последние дни активно пишут о приходе в ЛНЗ африканского вингера из чемпионата Словакии Эйнела Соареша. Сейчас он является игроком словацкого "Тренчина".

Информацию о близком трансфере подтвердил тренер ЛНЗ Олег Дулуб. На вопрос, заданный ему после матча с "Днепром-1", Дулуб в эфире УПЛ-ТВ подтвердил, что стоит ожидать прихода в ЛНЗ Эйнела Соареша.

В текущем сезоне Соареш сыграл 23 матча за словацкий клуб, где забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста составляет 475 тысяч евро.

К слову, в зимнее трансферное окно ЛНЗ подписал ряд легионеров - Хайдина Салиху, Арада Бара, Молло Бессала, Оливье Тилля, Мухаремма Яшари и Итало Магнату.