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Тренер Днепра-1: У нас очень короткая скамейка и мы не можем играть в оптимальном составе
Днепр-1 сыграл вничью с ЛНЗ
scdnipro1.com.ua
Тренер "Днепра-1" Сергей Ревут (Юрий Максимов отбывал дисквалификацию) прокомментировал итоги
– Тяжелая игра была. Сегодня мы победы не заслуживали. Юрий Вильевич провел после матча беседу с ребятами и этот разговор был тяжелым.
– А что говорили в перерыве? На что делали акценты?
– Игра складывалась для нас так, как мы не планировали. К сожалению, сейчас мы не можем усилить игру заменами, ведь у нас много травмированных футболистов, а молодежь, которая и выходит на замену, еще не готова играть в полной мере на таком уровне. Возможно, чуть позже они сыграют.
- Отсутствие главного тренера на скамье запасных сказывалось?
– Он был рядом, подсказывал и команда слышала эти подсказки. Основное то, что у нас очень короткая скамейка запасных и мы не можем сыграть в оптимальном составе. Вот уже четвертая игра после возобновления чемпионата очень тяжело нам дается.
– Как оцените действия ЛНЗ?
– Хорошая команда. Сейчас все клубы хорошо физически подготовлены, и легких побед ни у кого не будет.
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