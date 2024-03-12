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Тренер Днепра-1: У нас очень короткая скамейка и мы не можем играть в оптимальном составе

Премьер-лига
Обновлено

Днепр-1 сыграл вничью с ЛНЗ

Тренер Днепра-1: У нас очень короткая скамейка и мы не можем играть в оптимальном составе

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Тренер "Днепра-1" Сергей Ревут (Юрий Максимов отбывал дисквалификацию) прокомментировал итоги гостевого матча 21-го ура УПЛ против ЛНЗ (1:1).

– Тяжелая игра была. Сегодня мы победы не заслуживали. Юрий Вильевич провел после матча беседу с ребятами и этот разговор был тяжелым.

– А что говорили в перерыве? На что делали акценты?

– Игра складывалась для нас так, как мы не планировали. К сожалению, сейчас мы не можем усилить игру заменами, ведь у нас много травмированных футболистов, а молодежь, которая и выходит на замену, еще не готова играть в полной мере на таком уровне. Возможно, чуть позже они сыграют.

- Отсутствие главного тренера на скамье запасных сказывалось?

– Он был рядом, подсказывал и команда слышала эти подсказки. Основное то, что у нас очень короткая скамейка запасных и мы не можем сыграть в оптимальном составе. Вот уже четвертая игра после возобновления чемпионата очень тяжело нам дается.

– Как оцените действия ЛНЗ?

– Хорошая команда. Сейчас все клубы хорошо физически подготовлены, и легких побед ни у кого не будет.

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СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Старшой58 (Днепропетровск)
12.03.2024 в 18:05
Там где Максимов, там кадровые проблемы!!! А может дело в неправильном тренировочном процессе? Ведь такие проблемы не в первом клубе Максимова!!!(((
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Комментарии 3
Старшой58 (Днепропетровск)
12.03.2024 в 18:05
Там где Максимов, там кадровые проблемы!!! А может дело в неправильном тренировочном процессе? Ведь такие проблемы не в первом клубе Максимова!!!(((
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balamyt (Boston)
12.03.2024 в 19:02
.. Да Максимов тут не причем..и ребята стараются. .Но из-за не верного решения (мягко скажем ) решения вернутся играть на базу. Днепр-арена..в прифронтовой город с возд.тревогами .., где играть спокойно нет возможности ,плюс неделание легионеров играть в таких условиях да ещё без зрителей..это мучения . которой никто не оценит .Это почти тоже как Шахтер вернулся сейчас на Доньас Арену..У. этого Берези. мозги отшибло .Скоро и те кто есть игроки разбегутся.. Они деньги деньги экономят .Но договор с Днепр ареной можно ввиду военной ситуации можно било приостановить .и играть в Ивано Франковск .как Шахтер во Львове .Все проблем в головах рук. Днепр1...Так вообще можно остаться без команди и тренера.
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tekutiev (донецк,Украина)
12.03.2024 в 17:05
кто виноват?все вопросы к мудрому руководству клуба.не хотели платить долги,получили трансферный бан.теперь завыли
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