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ЛНЗ объявил о подписании вингера из чемпионата Словакии
Очередной новичок для черкасской команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Срок действия контракта, как и сумма трансфера не разглашается, однако портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за игрока 250 тысяч евро.
В своей новой команде Соареш будет играть под 22-м номером.
В этом сезоне Эйнел провел 22 матча в чемпионате Словакии, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Также стоит отметить, что этой зимой ЛНЗ успел подписать ряд легионеров: Арада Бара, Оливье Тилля, Молло Бессала, Хайдина Салиху и других.
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