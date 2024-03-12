ЛНЗ объявил о подписании вингера из чемпионата Словакии

ЛНЗ официально объявил о подписании 25-ленего вингера Эйнела Соареша (гражданство – Кабо-Верде), который до этого играл за словацкий "Тренчин".

Срок действия контракта, как и сумма трансфера не разглашается, однако портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за игрока 250 тысяч евро.

В своей новой команде Соареш будет играть под 22-м номером.

В этом сезоне Эйнел провел 22 матча в чемпионате Словакии, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Также стоит отметить, что этой зимой ЛНЗ успел подписать ряд легионеров: Арада Бара, Оливье Тилля, Молло Бессала, Хайдина Салиху и других.