Денисов - про отставку Калитвинцева: Почувствовал человек такую усталость, не стал цепляться за кресло

Директор маркетинга, медиа и спонсорства "Полесья" Александр Денисов прокомментировал отставку Юрия Калитвинцева с должности главного тренера команды.

– Слова Калитвинцева после матча с "Александрией", когда его спрашивали о возможных последствиях поражения: "Спросите у руководства. Я понимаю, к чему вы ведете. Этот вопрос после игры – некрасивый". А вот в интервью Геннадия Буткевича, которое вышло в понедельник, где он официально объявил об отставке Калитвинцева, слова такие, будто Калитвинцев все же решил сам подать в отставку. Что изменилось за эти сутки-полторы, что Калитвинцев решил уйти сам?

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– Думаю, ничего не изменилось. Мы же все понимаем, что те, кто работают на послематчевых "флешах", когда общаются с тренерами, что что-то говорить сразу после матча и потом… делать какой-то углубленный анализ того, что сказал Калитвинцев в первые секунды после игры...

То, что произошло дальше действительно стало для всех нас большим сюрпризом. Потому что клуб точно не готовил замену Юрию Николаевичу. Вы же видите сейчас, что происходит у нас.

Случилось, так случилось. Почувствовал человек такую усталость. Не стал цепляться за кресло, как это бывает. Он сделал такой принципиальный шаг и решил подать в отставку самостоятельно.

Это очень непростая ситуация и для Буткевича, потому что вы видели в многочисленных интервью, что он очень доверял Юрию Николаевичу, очень верил, что ему удастся пройти этот, скажем так, испытательный момент, очень трудный, я имею в виду первый сезон в УПЛ. Потому для него это тоже такой шок.

Знаете, бывают ситуации, когда конфликтуют, например президент и тренер. Президент уставший от тренера, тренер цепляется за кресло. Здесь – шок, стресс, первые потери в начале второй части чемпионата, приходит человек, говорит: "Я больше не могу".

Для Геннадия Владиславовича это действительно очень тяжелая ситуация, он и в интервью об этом говорит, что ему трудно с людьми расставаться, но он увидел так, что действительно Юрий Николаевич не потянет психологически эту историю.

– Как происходили эти переговоры об отставке Калитвинцева?

– Это был сначала созвон. Именно во время этого разговора было озвучено решение Калитвинцева. Потом вчера уже очная встреча состоялась, пожали руки.

Юрий Николаевич вчера попрощался с командой, с сегодняшнего дня его уже в расположении "Полесья" нет. Он уже покинул команду, покинул загородную базу.

– Что он сказал в своей последней речи?

– Это был внутренний чат, где он поблагодарил всех и каждого.