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Полесье заявило Петряка на остаток сезона

Премьер-лига
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Профиль игрока появился в составе Полесья на сайте УПЛ

Полесье заявило Петряка на остаток сезона

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"Полесье" заявило на текущий сезон УПЛ 29-летнего вингера "Шахтера" Ивана Петряка.

Официально о переходе клубы еще не сообщали, однако профиль игрока уже появился в профиле житомирского клуба на официальном сайте УПЛ.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что "Полесье" договорилось об аренде игрока до концса сезона.

Универсальный вингер, которому завтра исполнится 30 лет, в последнее время тренировался в Киеве вместе с командой "Шахтера" U17.

В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а зимой снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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