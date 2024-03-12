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Полесье заявило Петряка на остаток сезона
Профиль игрока появился в составе Полесья на сайте УПЛ
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Официально о переходе клубы еще не сообщали, однако профиль игрока уже появился в профиле житомирского клуба на официальном сайте УПЛ.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что "Полесье" договорилось об аренде игрока до концса сезона.
Универсальный вингер, которому завтра исполнится 30 лет, в последнее время тренировался в Киеве вместе с командой "Шахтера" U17.
В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а зимой снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".
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