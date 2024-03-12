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Полесье объявило о подписании форварда из Венесуэлы

Премьер-лига
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Луифер Эрнандес - игрок Полесья

Полесье объявило о подписании форварда из Венесуэлы

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" официально объявило о подписании контракта с 22-летним венесуэльским форвардом Луифером Эрнандесом, ранее выступавшим за "Пуэрто-Кабельо" в высшем дивизионе Венесуэлы.

Соглашение сторон рассчитано на 4,5 года. По данным СМИ, житомирский клуб заплатил за игрока 1,2 млн долларов.

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Фернандес – воспитанник "Пуэрто-Кабельо", в первую команду клуба перешел в 2020 году. В текущем сезоне провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Также нападающий заигран за олимпийскую (U-23) сборную Венесуэлы, за которую сыграл семь матчей и забил один гол.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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